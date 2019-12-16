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16 грудня 2019, понеділок, 12:34 11
Події 2019-12-16T13:52:19+02:00
Українські Новини
Під Тернополем автобус зі школярами потрапив у потрійну ДТП: є загиблий

Під Тернополем автобус зі школярами потрапив у потрійну ДТП: є загиблий

Надежда Комендантова
ДТП з автобусом, смертельна ДТП, ДТП з дитиною
ДТП зі шкільним автобусом.
ДТП зі шкільним автобусом.

У Тернопільській області шкільний автобус з дітьми, які їхали на олімпіаду, потрапив у ДТП.

Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, автобус та два легковики не розминулися на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Кровинка Теребовлянського району, 15 грудня. З'ясувалося, що водій Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом. Після цього в нього врізався ще один зустрічний автомобіль ВАЗ-21074.

Цей маневр став смертельним для водія ВАЗа. Чоловік, 1957 року народження, житель Тернополя, загинув на місці. На момент аварії в автобусі перебувало десять учнів, які їхали на шкільну олімпіаду в селище Дружба. Діти не постраждали.

Водія іномарки, жителя Львівської області, вже затримали. За попередньою інформацією, всі водії були тверезі, а транспорт справний.

ДТП зі шкільним автобусом.ДТП зі шкільним автобусом.

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