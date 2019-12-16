"Фрідом Фінанс Україна" та "Українська біржа" відновили інтернет трейдинг в Україні

16 грудня 2019 року в Україні запрацювала платформа для інтернет-трейдингувід "Фрідом Фінанс Україна" - компанія першою на фондовому ринку відновила для своїх клієнтів доступ до торговельної системи "Української біржі". Платформа дозволить комфортно купувати або продавати українські цінні папери не виходячи з дому. Це підвищить ліквідність українського ринку цінних паперів та поверне інтерес інвесторів до українських емітентів.

Інтернет-платформа "Tradernet" синхронізована з торговельною системою "Української біржі" через спеціальний шлюз, що працює відповідно до міжнародного протоколу FIX (FinancialInformationeXchange) - брокери в онлайн-режимі зможуть займатися біржовими торгами, а інформаційні агентства отримуватимуть інформацію про ціни. Тестування платформи тривало з листопада. Специфікація повідомлень, які підтримує FIХ, доступна за посиланням.

"Інвестори давно чекають відновлення технології інтернет-трейдингу в Україні. Ми вітаємо колектив "ФрідомФінанс Україна"— вони здійснили змістовну роботу, і дуже сподіваємося, що цей приклад найближчим часом надихне інших учасників фондового ринку", — коментує Олексій Сухоруков, директор із розвитку АТ "Українська біржа".

"Останні півтора року ми спостерігаємо накопичення відкладеного попиту на доступ до біржових торгів через інтернет-трейдинг. Цю послугу чекають, у першу чергу, приватні інвестори. Її відновлення істотно пожвавить активність на ринку, підвищить його привабливість і для іноземних інвесторів. У перспективі декількох найближчих років я очікую значного збільшення кількості зареєстрованих на біржі рахунків", — зазначає Марина Машковська, генеральний директор ТОВ "ФрідомФінанс Україна".

Нагадаємо, раніше акції холдингу FREEDOM HOLDING CORP. пройшли лістинг на американській фондовій біржі NASDAQ (тікер-код FRHC).

ТОВ "ФрідомФінанс Україна" входить до складу холдингу FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Компанія входить в ТОП-5 торговців на фондовому ринку України, має 12 філій, штат - понад 100 осіб.

"Українська біржа" — провідний організований ринок акцій і строкових контрактів в Україні. Торги на біржі стартували у березні 2009 року. З перших місяців існування вона стала технологічним лідером фондового ринку України — першою запустила торги в режимі "ринок заявок", інтернет-трейдинг, угоди репо, центрального контрагента та строкового ринку.