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16 грудня 2019, понеділок, 12:31 370
Верховна Рада і партії 2019-12-16T12:31:02+02:00
Українські Новини
Дії нардепа Холодова можуть вивести з українського ринку IQOS і GLO, - ЗМІ

Дії нардепа Холодова можуть вивести з українського ринку IQOS і GLO, - ЗМІ

Оксана Коваленко
Губернатор Волинської області
ТВЕН, Цигарки, Електронні цигарки, Тютюн, Андрій Холодов

Народний депутат України і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов активно намагається просувати 4-кратне підвищення акцизу на тютюн для нагрівання для систем IQOS і GLO. Про це свідчить, наприклад, заява парламентарія на його сторінці в Facebook, інформує портал comments.ua.

"Зараз йде підняття акцизу на ТВЕН (тютюн для електронних девайсів). Подивимося, хто тут з народних депутатів України буде протестувати і турбуватися через можливі проблем для галузі", - заявив Андрій Холодов в соцмережі.

Незважаючи на конфлікт інтересів у даній сфері, нардеп в обхід глави профільного підакцизного підкомітету регулярно проводить робочі групи у Верховній Раді, що може привести до конфлікту між виробниками ТВЕН і локальним виробником сигарил Львівської тютюнової фабрики.

Остання така робоча група пройшла 10 грудня. Раніше ж сам парламентарій повідомляв про робочу зустріч 25 листопада, в ході якої він наполягав на значному підвищенні акцизу на ТВЕН.

Причиною активності Андрія Холодова може бути майбутня відміна скандальної "поправки №8", яка гарантувала б тютюнового бізнесу 20% прибуток з кожної проданої пачки цигарок.

Нагадаємо, 3 жовтня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в законопроект №1049 про єдиний рахунок для сплати податків, який абсолютно не торкався тютюнової галузі, була внесена і підтримана депутатами поправка, яка законодавчо встановлює фіксовану маржу при оптовому продажі сигарет - 7%, а при роздрібному - 13%.

В результаті через дану поправку тютюнові компанії почали зупиняти фабрики і скорочувати виробництво, з'явився ризик серйозного падіння акцизних відрахувань до держбюджету і масових звільнень. Щоб врегулювати ситуацію, з компаніями зустрівся президент України і пообіцяв ініціювати скасування цієї поправки.

Відповідний Меморандум минулого тижня був підписаний між Кабінетом Міністрів України та найбільшими тютюновими компаніями країни.

Раніше журналісти програми "Схеми" повідомляли, що депутат Холодов і його сім'я нібито опосередковано контролюють величезну мережу роздрібного продажу сигарет і, більш того, зі значної частини реалізації сигарет податки не сплачуються.

Після виходу програми Національне антикорупційне бюро України відкрило досудовий розгляд за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем.

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