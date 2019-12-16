16.12.19 14:00 Прес-конференція щодо викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні

16 грудня 2019 року, о 14:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція щодо викрадення відомого блогера Ісаєва Ельвіна в Україні та передача спецслужбам Азербайджану. Спікери: Гасанов Мірджаліл Міраскер огли Кононець Олена Миколаївна Нурієв Ельхан Пірі огли Понамарчук Дмитро Митрофанович Акредитація ЗМІ: (+38050) 412-4861 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх