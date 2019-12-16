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16.12.19 14:00 Пресс-конференция о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине

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16 грудня 2019, понеділок, 11:30 24
Прес-центр 2019-12-16T13:24:30+02:00
Українські Новини
16.12.19 14:00 Прес-конференція щодо викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні

16.12.19 14:00 Прес-конференція щодо викрадення блогера Ісаєва Ельвіна в Україні

Алина Заика

16 грудня 2019 року, о 14:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція щодо викрадення відомого блогера Ісаєва Ельвіна в Україні та передача спецслужбам Азербайджану.

Спікери:

  • Гасанов Мірджаліл Міраскер огли
  • Кононець Олена Миколаївна
  • Нурієв Ельхан Пірі огли
  • Понамарчук Дмитро Митрофанович

Акредитація ЗМІ: (+38050) 412-4861 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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