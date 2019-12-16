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  • Босий протест: журналісти Житомирської філії Суспільного ТБ протестують проти скорочень
16 грудня 2019, понеділок, 11:15 84
ЗМІ 2019-12-16T22:45:08+02:00
Українські Новини
Босий протест: журналісти Житомирської філії Суспільного ТБ протестують проти скорочень

Босий протест: журналісти Житомирської філії Суспільного ТБ протестують проти скорочень

Тимофей Борзенко
Національна спілка журналістів України, Сергій Томіленко, НСЖУ, Протест, Журналісти, Телебачення

"Співробітниці Житомирського телебачення протестують проти продовження скорочення працівників Суспільного мовника у регіонах і можливого закриття ранкових регіональних програм. Дівчата стали босоніж на вулиці перед входом до регіональної філії Суспільного, демонструючи, що їх хочуть змусити замовчати..."

Про таке на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook поінформував голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Він, зокрема, зазначив, що очевидно, на такий надзвичайний вчинок колег підштовхує тривога, яка останнім часом охопила регіони - у філіях Суспільного обговорюють можливі майбутні звільнення. При цьому, у людей бракує інформації про конкретику реформування Суспільного у регіонах, всі бояться скорочень.

"Чекаємо на публічні коментарі керівництва Суспільного мовника. Босий протест - це не розвага. Це відчай..." - зазначив Томіленко.

До того він додав, що журналісти Суспільного у Житомирі занепокоєнні закриттям ранкових регіональних програм.

"Що ж це за реформа Суспільного мовника така, яка призводить до скорочення працівників та ефірного часу в регіонах? Сьогодні працівники Житомирського телебачення вийшли на вулицю відстоювати свої ранкові регіональні програми! Довели дівчат до того, що вони вже були змушені вийти босими ногами на мороз!" - резюмував голова НСЖУ.

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