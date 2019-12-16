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  • У Києві 15 екіпажів поліції ловили 18-річного водія без прав за кермом Mercedes
16 грудня 2019, понеділок, 10:24 21
Події 2019-12-16T10:40:36+02:00
Українські Новини
У Києві 15 екіпажів поліції ловили 18-річного водія без прав за кермом Mercedes

У Києві 15 екіпажів поліції ловили 18-річного водія без прав за кермом Mercedes

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Водій. Фото: facebook.com/KyivOperativ
Водій. Фото: facebook.com/KyivOperativ

У Києві 18-річний хлопець без водійського посвідчення влаштував автомобільні гонки з поліцією. До його затримання були залучені 15 екіпажів поліції. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Лихач ганяв по чотирьох районах столиці на батьківському Mercedes ML.

За порушення правил дорожнього руху спочатку його намагалися зупинити на вулиці Липській у Печерському районі, але він втік від поліції, проїжджаючи на всі червоні світлофори. Потім його пробували зловити в Голосіївському районі, на мосту Патона, на Березняках і Русанівці. При цьому швидкість руху лихача іноді була близько 200 км/год.

 

Нагадаємо, в Києві патрульні для затримання агресивного злочинця прострелили йому ногу.
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