Джуліані оприлюднив висновки зі своєї поїздки в Київ

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив висновки зі своєї поїздки в Україну у справі про імпічмент Трампа.

"Будапешт, Київ, Відень. За сотні годин і місяця розслідування я зібрав свідків і документи, які розкривають правду про це імпічмент і зокрема показують, що Трамп нічого поганого не зробив", - написав Джуліані в Twitter.

За словами адвоката, свідчення показують, що "в 2016 році корупція була настільки масштабною, що Трамп повинен був просити про американо-українському розслідуванні".

Імпічмент, вважає він, служить прикриттям для демократів.

"Вимагання, хабарництво і відмивання грошей виходять за межі справи Байдена. А ще - змова Національного комітету Демократичної партії з Україною з метою знищити кандидата Трампа. Ви можете поставити під сумнів достовірність показань свідків, але ви не можете поставити під сумнів тверді документальні докази, які надає кожна конкретна частина цього розслідування. У свідка Віктора Шокіна - колишнього генпрокурора України, за словами адвоката Трампа, є докази, що підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байдена. "Звільнений (Шокін - ред.) з-за загрози Байдена затримати 1 млрд доларів життєво важливою допомоги США. Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але одужав. В Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів. Свідок Юрій Луценко, наступник Шокіна (надав - ред.) записи, які підтверджують, що посол Йованович принаймні двічі давала неправдиві свідчення", - продовжує адвокат Трампа.

За словами Джуліані, документи показують, що Йованович "відмовляла у видачі віз свідкам, які могли довести корупцію Байдена і демократів". Документи нібито "чітко підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байден".

"Імпічмент від демократів за невинне поведінка покликаний перешкодити розслідуванню корупції в часи Обами: мільярди відмитих доларів; нецільове використання мільярдів доларів; вимагання; хабарництво; змова Національного комітету Демпартії з Україною, щоб знищити кандидата Трампа", - підкреслив Джуліані.

Адвокат Трампа зазначив, що "далі буде ще багато іншого".

В Україну адвокат Трампа прилетів 4 грудня, а полетів через два дні. В останній день Джуліані оприлюднив у Твіттері короткі підсумки своєї поїздки в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, посольство США не коментує інформацію про перебування в четвер адвоката Трампа Джуліані в Україні.

Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на українського Президента Володимира Зеленського.