Законопроект №2543 забезпечить розвиток української енергетики в довгостроковій перспективі, – депутат

Ухвалення законопроєкту "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) забезпечить розвиток альтернативної енергетики в Україні. Про це заявила народний депутат України, член комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Вікторія Гриб, пише Obozrevatel.

Депутат зазначила, що законопроєкт 2543 є компромісним варіантом, якого вдалось досягти між державою та інвесторами, що розвивають альтернативну енергетику в Україні.

"Є зобов’язання міжнародні України, і сьогодні 11% відновлювальної енергетики повинно бути до 2020 року. Ми з вами трохи не встигаємо, а треба виконувати свої міжнародні зобов'язання. От треба сьогодні і подивитися, яким чином це робити. Цей законопроєкт, дійсно це компромісний варіант. Компромісний варіант між ринком та державою", -– сказала Гриб.

Депутат звернула увагу на досвід європейських країн, які активно розвивають галузь відновлюваної енергетики, та доводять, що за нею майбутнє, зокрема й через те, що вона є дешевою в довгостроковому періоді.

"Наші європейські колеги, партнери показують, що "зелена" енергетика – це сама дешева енергетика, якщо дивитися в довгостроковому періоді. І це вже факт, який не можна сьогодні оспорювати, як цифри. А ми сьогодні намагаємося займати таку політику страуса, що ми нічого не бачимо, ми тільки хочемо дивитися на сьогодні і тільки на завтра, а не на довгострокову перспективу", – зазначила Гриб.

Вона наголосила, що ринок очікує на ухвалення законопроєкту 2543 та закликала депутатів підтримати його, в іншому випадку, на її думку, інвестори підуть з України.

"Я вас дуже прошу підтримати цей законопроєкт, тому що ринок на нього чекає. Якщо ми сьогодні цього не зробимо, то вони вже припиняють інвестувати в країну Україна", – сказала Гриб.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу. За словами одного зі співавторів законопроєкту, народногодепутата Лесі Василенко, проєкт дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження через виплати за "зеленим" тарифом на ринку енергетики. На засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроєкт не знайшов підтримки депутатів.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація у зверненні до голів комітетів ВР з питань економічного розвитку та з питань енергетики та ЖКП закликала підтримати законопроєкт№2543, зазначаючи, що його ухвалення дозволить зберегти інвестиційну привабливість галузі відновлюваної енергетики та залучити в її розвиток 4 млрд євро інвестицій.