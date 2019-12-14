Платформа Бойка звинуватила команду Президента у зриві мирного процесу

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков в недавньому інтерв'ю заявив, що на Паризькій зустрічі ніяких документів підписано не було.

Про це сказано в заяві Опозиційної платформи - За життя.

"Після того, як міжнародне співтовариство і країна вже кілька тижнів живе очікуванням миру, така заява виглядає особливо зрадницьки і цинічно. Завдає важкого удару по подальшим переговорах.

Після зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки було опубліковано спільну заяву, яка була розміщена і на сайті Президента України. Весь світ бачив, як Президент України публічно заявив про взяті зобов'язання, закріплені в комюніке. Однак зі слів Рєзнікова виходить, що в розумінні влади нічого цього не було. Ніхто нічого не підписав, документів немає, і зобов'язань українська влада виконувати не буде. Нічого не візьмеш", - вважають в Опоблоці.

На думку Опоблоку, симптоматично, що заява одного з представників України в ТКГ прозвучали на тлі інших подібних висловлювань представників Зе-команди і самого Президента. "Представники влади все частіше говорять про перегляд Мінських угод. Вони заявляють про відмову від прямого діалогу з Донбасом, про своє небажання проводити амністію і надавати Донецьку і Луганську особливий статус. Володимир Зеленський постійно акцентує увагу на наявності плану «Б». Суть якого - побудова «стіни» і штучне антиконституційне відділення Донбасу від України", - повідомляється в заяві.

На думку представників платформи, влада Президента Зеленського нічого не робить для досягнення миру, відмовляється від своїх зобов'язань і свідомо веде до зриву переговорного процесу.

"Опозиційна платформа - За життя" не допустить зриву мирного врегулювання. Ми вимагаємо негайного початку роботи Верховної Ради над імплементацією «Формули Штайнмайера» в українське законодавство. А також над розробкою всього пакету законів, передбаченого Мінськими угодами. Відповідні законопроекти наша фракція внесла в перші дні роботи парламенту і при наявності політичної волі вони можуть бути доопрацьовані та затверджені.

Ми також вимагаємо введення до складу ТКГ і присутності на підписання всіх угод з врегулювання представників ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ, як єдиної політичної сили, яка прагне до миру. З лукавством влади пора закінчувати. Досить тримати українських громадян за дурнів! Опозиція повинна брати участь у всіх консультаціях і переговорах про мир", - заявили в Опоблоці.

Також, в заяві сказано, якщо за чотири місяці, передбачених в Паризькому комюніке, команда Президента Зеленський не буде докладати зусиль щодо політичного врегулювання конфлікту на Донбасі, Опоблок ініціюватиме референдум про довіру.

"Влада, яка бреше, маніпулює, не контролює своїх чиновників і не має політичної волі, щоб повернути Україні мир повинна піти!" - заявили опозиційні депутати.