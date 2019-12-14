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14 грудня 2019, субота, 16:32 30 Доповнено
Економіка 2019-12-14T16:35:42+02:00
Українські Новини
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції

Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції

Григорий Яковенко
Газ для населення, Корупція, Ціна на газ, Юрій Вітренко, Нафтогаз
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє, що ціна на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) виросла з-за недостатньої власного видобутку газу.

Про це Вітренко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Якщо б був збільшений власний видобуток і був підвищений рівень енергоефективності, то ціна на газ не зросла, а знизилася б", - написав він, коментуючи підвищення ціни на газ для населення на умовах ПСО на 28,6% до 5 500 гривень/тис. куб. м на січень 2020 року.

За словами Вітренко, за умови збільшення власного видобутку газу і підвищення рівня енергоефективності, у 2020 році Україна могла б почати експортувати газ, а не продовжити імпортувати, що сприяла б зниженню ринкової ціни газу.

"Ось так ми і розплачуємося за некомпетенцию і корупцію", - підсумував він.

(Новина доповнена подробицями)

Також в коментарях до свого допису в Facebook Вітренко зазначив, що під керівництвом екс-голови правління "Укргазвидобування" Олега Прохоренко і при координації Вітренко компанія стала збільшувати видобуток газу.

Він підкреслив, що всього з 2016 по 2018 рік видобуток газу була збільшена на близько 1 млрд куб. м / рік.

"Чому не збільшили більше? Прохоренко вказував як на зовнішні чинники (проблеми з дозволами), так і на забюрократизовану і несправедливу систему управління в "Нафтогазі". Я зі своєї сторони теж наполягав на трансформації системи управляння в "Нафтогазі", - додав Вітренко.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Вітренко наполягав на заниженому рівні ціни продажу природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" компанії "ЕРУ Трейдинг" в 4-му кварталі 2018 року.

Вітренко підозрює, що з 4 кварталу 2018 року продаж газу з газових сховищ велася за корупційною схемою. У своїх службових записках наглядовій раді компанії, копії яких є в розпорядженні "Українських Новин", Вітренко наводить низку аргументів, які, на його думку, підтверджують конфлікт інтересів новопризначеного керівника газового напрямки НАК Андрія Фаворова. А також факти продажу "нефтегазовского" газу компанії "ЕРУ Трейдинг", якою раніше керував Фаворов, за заниженими цінами.

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