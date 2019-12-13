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13 грудня 2019, пʼятниця, 21:38 8
Судова влада 2019-12-13T22:00:02+02:00
Українські Новини
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко перед обшуком просив винести з квартири міну, - ЗМІ

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко перед обшуком просив винести з квартири міну, - ЗМІ

Анна Рудык
Андрій Антоненко, Павло Шеремет, вбивство Павла Шеремета
Андрій Антоненко. Фото: medbat.org.ua
Андрій Антоненко. Фото: medbat.org.ua

Підозрюваний у причетності до вбивства Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко, який заявив, що не знав журналіста, перед обшуками 12 грудня по телефону попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50. Про це УП повідомив джерело, близьке до слідства.

Так, повідомляється, що один з співмешканців Антоненка виніс "щось зелене".

"Слідство встановило, що перед обшуками один з співмешканців Андрія Антоненка виніс щось зелене, заховане в шафі у Антоненка", - заявило джерело.

Наголошується, що ця річ була захована на нижньому поверсі в офісі.

Слідство встановило, що ім'я родича і співмешканця Антоненка – Сергій.

Джерело також відзначило, що нічні обшуки у волонтерів були викликані пошуком даного предмета.

В результаті обшуку у Сергія була знайдена міна МОН-50, яка перебувала у напіврозібраному стані. Міну вилучили та направили на експертизу. Зокрема проводяться експертизи ДНК, взяті зразки на молекулярний аналіз.

Як повідомляли Українські Новини, під час обшуків у підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка вилучили пару кепок та футболок.

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