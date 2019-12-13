Провал законопроекту №2543 зупинить інвестпроекти в Україні, - екс-губернатор Херсонщини

Провал розгляду компромісного законопроекту №2543 про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу зупинить реалізацію великих інвестиційних проектів у відновлюваній енергетиці. Про це заявив екс-губернатор Херсонської області Андрій Гордєєв, пише Главком.

Коментуючи дискусію навколо законопроекту № 2543, Гордєєв звернув увагу на те, що тиск на українську альтернативну енергетику почався після того, як з критикою "зелених" тарифів виступив бізнесмен Ігор Коломойський.

"Ці інвестиційні проекти (в відновлюваній енергетиці – ред.) зараз зависли. Тому що, по-перше, було інтерв'ю Ігоря Коломойського, який сказав, що буде переглядатися ("зелений" тариф – ред.). Потім незрозумілі рухи, тобто, цілком зрозумілі, але для інвестора незрозумілі рухи з боку "Укренерго". І також заяви профільного комітету Верховної Ради, голови цього комітету Геруса, заяви профільного міністерства", - повідомив Гордєєв.

13 грудня на засіданні комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не був підтриманий законопроект №2543 "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики".

Законопроект підтримали лише 8 з 17 присутніх на засіданні, що представляють опозиційні фракції. Проти голосували депутати фракції "Слуга народу". Норвезька компанія Scatec Solar заявила про зупинення реалізації проекту з будівництва сонячної електростанції у Херсонській області через можливий ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу.

Раніше "зелені" тарифи критикував бізнесмен Ігор Коломойський, обіцяючи подати позов до Конституційного суду.

"Я зараз консультуюся з юристами з приводу подачі запиту в Конституційний суд - справедливо, що вся країна, у якій гігантські економічні проблеми, скидається і дотує один з найдорожчих видів виробництва електроенергії порівняно з іншими, більш дешевими і доступними?", - Коломойський заявляв в інтерв'ю ію Цензор.НЕТ 30 серпня.

6 грудня 2019 року у Верховній раді був зареєстрований законопроект №2543 (розроблений комітетом ВР з економічного розвитку), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу. Законопроект підтримали профільні асоціації та понад 70 інвесторів в "зелену" енергетику.

Посольства Данії, Норвегії та Швеції звернулися з листом до міністра енергетики та навколишнього середовища до Олексія Оржеля і голові комітету ВР з енергетики Андрію Герусу із закликом досягти компромісу з інвесторами в питанні "зелених" тарифів. В Європейській бізнес-асоціації заявили, що законопроект збереже інвестиційну привабливість України для тих, хто планує вкладати гроші в розвиток відновлюваних джерел енергії, та дозволить залучити 4 млрд євро інвестицій.