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13 грудня 2019, пʼятниця, 18:03 4 Прес-реліз
Економіка 2019-12-13T18:15:01+02:00
Українські Новини
На Буковині монетизовані пільги для 38 тис. споживачів газу

На Буковині монетизовані пільги для 38 тис. споживачів газу

Валерия Назаренко
Чернівцігаз Збут
Чернівцігаз Збут

З жовтня 2019 року монетизовані пільги. Надалі, держава надає цю допомогу пільговикам грошима – безготівково (переказом на рахунки в Ощадбанку), або готівкою. У зв'язку з цим, в рахунках платіж за спожитий природний газ нараховується у повному обсязі без врахування пільгової знижки - тож підлягає 100% сплаті саме грошима.

В Чернівецькій області в опалювальному сезоні 2019-2020 років 96,7 % пільговиків отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в Ощадбанку. З цих рахунків суми пільг в оплату за газ за них перераховує AT "Ощадбанк". При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням. Решту платежу за газ, як і раніше, такі пільговики сплачують самостійно. При цьому Ощадбанк не утримує комісію за ці операції.

Особи, які бажали отримати пільги готівковій формі, мали звернутися до органів соцзахистуіз заявою до 15 жовтня. Такі пільговики мають самостійно повністю розрахуватись за спожитий газ, обравши для цього зручний банк, відділення пошти або платіжну систему.  Витрати на проведення такого платежу залежать від комісій, яку встановлює обрана фінансова установа або сервіс.

"Змінилася процедура нарахування і не всі пільговики, своєчасно розраховуються за спожитий газ. Наші клієнти повинні розуміти, що у разі несплати за спожиті послуги, ми будемо вимушені вдатися до відключень від газопостачання та стягнення заборгованості через суд. Тому, закликаємо пільговиків не накопичувати боргів", - пояснює директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Катерина Параска.

На Буковині заборгованість пільговиків за спожитий газ складає 37,1 млн. грн. або 11,4% від загальної кількості заборгованості побутових споживачів газу.
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