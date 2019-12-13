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  • АТ "Дніпропетровськгаз" відкрив три нових Центри обслуговування клієнтів
13 грудня 2019, пʼятниця, 17:58 3
Економіка 2019-12-13T18:15:01+02:00
Українські Новини
АТ "Дніпропетровськгаз" відкрив три нових Центри обслуговування клієнтів

АТ "Дніпропетровськгаз" відкрив три нових Центри обслуговування клієнтів

Валерия Назаренко
Дніпропетровськгаз. Фото: dp.104.ua
Дніпропетровськгаз. Фото: dp.104.ua

Впродовж грудня АТ "Дніпропетровськгаз" відкрив 3 нових Центри обслуговування клієнтів: в м. Синельникове, Апостолове та смт. Царичанка. Відтак, якість сервісу тепер зможуть оцінити більш ніж 60 тис споживачів природного газу області.

На сьогодні пріоритетним напрямком у роботі АТ "Дніпропетровськгаз" є розвиток клієнтського сервісу і сучасний комплексний підхід у наданні послуг споживачам. Отже, відкриття Центрів стало ще одним кроком на шляху до простих та сучасних відносин між компанією та її клієнтами.

"Центри обслуговування клієнтів – це просторі офіси з сучасним дизайном та комфортними цмовами, офіс, чкий відповідає кращим європейським стандартам. В ньому відвідувачі можуть безкоштовно скористатися Wi-Fi очікуючи черги на зручних диванах, за допомогою тонкого клієнта зареєструватись в Особистому кабінеті та передати показники лічильника", - говорить начальник управління клієнтського сервісу Аліна Левкович.

У Центрах обслуговування працює автоматична система розподілу клієнтських потоків - електронна черга. Нові ЦОКи облаштовано у форматі "відкритого простору", що дає можливості споживачам оперативно вирішувати всі питання.

Щомісяця Центри обслуговування клієнтів АТ "Дніпропетровськгаз" приймають в середньому 30 тис. відвідувачів. Однак, клієнтам не обов’язково витрачати час та кошти на дорогу, щоб особисто завітати до Центру обслуговування. Якісну консультацію можна отримати не виходячи з дому, зателефонувавши до Контакт-центру або скориставшись онлайн сервісами такими як чат-бот 7104 у Viber, мобільні додатки 104 Mobileта 104 MobileLight або в Особистим кабінетом на сайті 104.ua.

До кінця року АТ "Дніпропетровськгаз" планує відкрити ще 4 сучасних Центри обслуговування  – в Магдалинівці, Солоному, П’ятихатках та Жовтих Водах.
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