підписатися на розсилку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Клієнти "Рівнегаз Збут" в 2,5 рази більше платять за газ через онлайн сервіси
13 грудня 2019, пʼятниця, 17:46 4 Прес-реліз
Економіка 2019-12-13T17:47:23+02:00
Українські Новини
Клієнти "Рівнегаз Збут" в 2,5 рази більше платять за газ через онлайн сервіси

Клієнти "Рівнегаз Збут" в 2,5 рази більше платять за газ через онлайн сервіси

Валерия Назаренко
Рівнегаз Збут
Рівнегаз Збут

На Рівненщині в 2,5 рази збільшились кількість онлайн платежів за спожитий природний газ. Якщо в 2018 році розрахунки через сучасні онлайн-системи здійснили 4446 клієнтів ТОВ "Рівнегаз Збуту", то за 11 місяців цього року ця кількість становить майже 12 тисяч. Тільки в  листопаді  онлайн-сервісами скористалися майже 4 тисячі споживачів.

Онлайн платежі значно зручніші для споживачів газу. Клієнти ТОВ "Рівнегаз Збут" мають змогу проводити розрахунки за газ через 7 онлайн-сервісів - в окремих випадках без комісій і завжди без черг.  

Зараз до послуг споживачів природного газу Рівненської  області представлені платіжні системи: Portmone.com,  iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а також Ibox.  Заплатити за газ онлайн можна безпосередньо з особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільного додатку 104 Mobile, месенджераViber за допомогою звичайного телефону через IVR.

"Наша компанія пропонує клієнтам ряд сучасних послуг, в т.ч. і дистанційні онлайн-сервіси для розрахунку за спожитий газ. Споживачі, які мають банківську карту та доступ до інтернету чи телефону, можуть вибирати для себе зручніший дистанційний спосіб оплати: не виходячи з дому та без черг. Водночас є сервіси, які дозволяють зареєструвати кілька рахунків і проводити оплату для своїх рідних", – каже директор ТОВ "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник.

Сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватись електронним гаманцем. Оплата комунальних послуг онлайн здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і MasterCard.

Про наявність та розмір комісії платіжний сервіс інформує клієнта до здійснення транзакції. Після успішної оплати на екрані буде відображена квитанція, за бажанням її можна роздрукувати, зберегти або переслати на вказану адресу електронної пошти. Кошти надійдуть на рахунок постачальника газу вже протягом трьох днів.

Серед додаткових можливостей такого онлайн сервісу як "Особистий кабінет" – інформація про стан особового рахунку, історія платежів та нарахування субсидії.

 
Архів
Новини
Трамп встановив особистий рекорд у Twitter: випустив 123 твіти в день 18:34
НБУ зміцнив гривню: офіційний курс валют 17:58
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення: скільки платитимуть українці 17:41
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів на 6% на січень 2020 17:31
Після Кузьменка захист Антоненка заявив про відвід судді Вовка 17:25
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Російська журналістка. Скріншот tvzvezda
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського 12:42
У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію "поцупив Турчинов" 06:08 Документ
ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі 12:59
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета 15:43
17.12.19 11:00 Круглий стіл: "Безпечна Київщина: міф чи реальність?" 11:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok