Художниця Zinaїda презентує відео Flow на Contemporary Venice 2019

З 6 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року у Венеції (Італія) відбудеться міжнародна виставка фотографії, живопису, відео-мистецтва, інсталяції/скульптури та перформансу Contemporary Venice 2019. Українська художниця Zinaїda представить свою відеороботу Flow ("Перетікання") на тему Чорнобиля.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті художниці.

У відео "Перетікання" художниця малює орнаменти, притаманні декоративно-прикладному мистецтву Чорнобильського Полісся. Тонкі лінії візерунків ефемерні. Вони з'являються і зникають. Глядач може відчути цю ледь вловиму межу між існуванням і не існуванням.

Чорнобиль – відчужена територія. Білу пляму недосліджених традицій і культури Чорнобильського Полісся покрила чорна пляма радіації. Через роки у зону відчуження повернулися етнографи, культурологи, дослідники, щоб зберегти майже втрачене. Зберегти для пам'яті. Зберегти в музейних експозиціях. Але Чорнобильське Полісся з часу "до аварії" вже ніколи не існуватиме як щоденна ужиткова культурна практика.

Тоді чому ж "Існує"? Бо відтворення – це теж своєрідне повернення до буття. Як повернути до життя культуру, що зникла як практика й залишилася лише в пам'яті? Повернутися в минуле неможливо. Можна зберегти цінне й надати йому нової форми, життєздатної в нових умовах.

Візуальне відтворення візерунків – це нагадування про цю можливість. Автентичну культуру Чорнобильського Полісся ми вже не знайдемо в зоні, покритій радіацією. Але вона існує.