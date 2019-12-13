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13 грудня 2019, пʼятниця, 17:21 7
Шоу-бізнес 2019-12-13T17:45:01+02:00
Українські Новини
Художниця Zinaїda презентує відео Flow на Contemporary Venice 2019

Художниця Zinaїda презентує відео Flow на Contemporary Venice 2019

Петро Стуженко
Міжнародна виставка, Contemporary Venice 2019, Чорнобиль, Чорнобильське Полісся
Художниця Zinaїda на виставці Contemporary Venice 2019. Фото: zinaidakubar.com
Художниця Zinaїda на виставці Contemporary Venice 2019. Фото: zinaidakubar.com

З 6 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року у Венеції (Італія) відбудеться міжнародна виставка фотографії, живопису, відео-мистецтва, інсталяції/скульптури та перформансу Contemporary Venice 2019. Українська художниця Zinaїda представить свою відеороботу Flow ("Перетікання") на тему Чорнобиля.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті художниці.

У відео "Перетікання" художниця малює орнаменти, притаманні декоративно-прикладному мистецтву Чорнобильського Полісся. Тонкі лінії візерунків ефемерні. Вони з'являються і зникають. Глядач може відчути цю ледь вловиму межу між існуванням і не існуванням.

Чорнобиль – відчужена територія. Білу пляму недосліджених традицій і культури Чорнобильського Полісся покрила чорна пляма радіації. Через роки у зону відчуження повернулися етнографи, культурологи, дослідники, щоб зберегти майже втрачене. Зберегти для пам'яті. Зберегти в музейних експозиціях. Але Чорнобильське Полісся з часу "до аварії" вже ніколи не існуватиме як щоденна ужиткова культурна практика.

Тоді чому ж "Існує"? Бо відтворення – це теж своєрідне повернення до буття. Як повернути до життя культуру, що зникла як практика й залишилася лише в пам'яті? Повернутися в минуле неможливо. Можна зберегти цінне й надати йому нової форми, життєздатної в нових умовах.

Візуальне відтворення візерунків – це нагадування про цю можливість. Автентичну культуру Чорнобильського Полісся ми вже не знайдемо в зоні, покритій радіацією. Але вона існує.

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