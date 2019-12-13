Ті хто збирає майдан, шкодять Україні, а не Зеленському, – Єриняк

Меценат та громадський діяч Юрій Єриняк вважає, що прийшов час професіоналам об'єднуватись у суспільно-політичний рух.

Про це повідомив веб-сайт телеканалу Zik, посилаючись на блог громадського діяча.

Автор у своєму блозі критикує дії політиків і активістів, які в складний для країни час вийшли на вулиці проти ініціатив Президента України Володимира Зеленського, які спрямовані на захист інтересів країни.

"Вкрай соромно за деяких наших політиків, для яких повернутися до влади будь-якою ціною важливіше, ніж добробут, розвиток і процвітання нашої України... В чому капітуляція? Обмін всіх на всіх? Припинення вогню? Чи, може, в тому, що місцеві вибори відбудуться лише після встановлення контролю України над кордоном? Саме на цьому наголошував Президент України Володимир Зеленський. Саме такий шлях веде до миру і процвітання. Як це можна не підтримувати?" - зазначив Єриняк.

Єриняк підкреслив, що підтримує ініціативи, спрямовані на встановлення миру в країні. Для цієї благої мети він закликав до об'єднання однодумців і професіоналів своєї справи.

"Вважаю, що настав час людям справи, професіоналам об'єднуватись у суспільно-політичний рух. Ось заради такої ініціативи я готовий допомагати в міру можливостей. Просто не бачу іншого виходу, самого ефективного та дієвого, щоб все міжнародне співтовариство побачило - Україна за мир. Впевнений, що таких людей більшість, хто хоче спокійного життя, а не постійного напруження і загострення на кордонах", - зазначив Юрій Єриняк.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі (Франція) вперше за 3 роки відбулася зустріч у "нормандському форматі".