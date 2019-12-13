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  • 16.12.19 13:00 Прес-конференція співробітників КП "Ритуальна служба" про неправомірне перешкоджання роботи підприємства і рейдерське захоплення
13 грудня 2019, пʼятниця, 16:26 6
Прес-центр 2019-12-13T16:45:24+02:00
Українські Новини
16.12.19 13:00 Прес-конференція співробітників КП "Ритуальна служба" про неправомірне перешкоджання роботи під

16.12.19 13:00 Прес-конференція співробітників КП "Ритуальна служба" про неправомірне перешкоджання роботи підприємства і рейдерське захоплення

Алина Заика

16 грудня 2019 року, о 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція співробітників КП "Ритуальна служба" про неправомірне перешкоджання роботи підприємства і рейдерське захоплення.

Під час події учасники звернуться до Президента України, Генерального прокурора України, міністра МВС, керівництва ДБР та НАБУ щодо фактів зловживання владою окремими представниками Дніпровської міської ради.

А саме, ситуація зі звільненням керівництва підприємства з чисельними порушеннями закону. А також подальшого призначення Сікорської Ванди, яка засуджена Дніпропетровським судом за корупцію, на посаду директора без конкурсу, без погодження постійної депутатської комісії ЖКГ Дніпровської міської ради та заступника, який  курує ЖКГ.

Учасники:

  • Олександр Тюменцев, директор КП "Ритуальна служба";
  • Андрій Горєлов, співробітник КП "Ритуальна служба";
  • Ігор Шаїн, співробітник КП "Ритуальна служба".

Акредитація ЗМІ: press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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