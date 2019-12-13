Мінтериторій не виконало завдання президента щодо подолання корупції у ДАБІ, – ЗМІ

Єдиним державним органом, щодо якого досі не виконано завдання президента України Володимира Зеленського про ліквідацію корупційних схем, залишається Державна архітектурно-будівельна інспекція. Про це йдеться у матеріалі “Обозреватель”.

"Ще 2 вересня 2019 року президент Зеленський закликав прем’єр-міністра Гончарукаліквідувати масштабні корупційні схеми у низці органів державної влади "Провести повне кадрове перезавантаження найбільш корупційних для бізнес у і громадян органів державної влади – Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, "Укртрансбезпека" і "Укравтодор". Термін – до 1 січня 2020 року, але якщо можна, то зробити це раніше", – наголосив Зеленський.До новорічних свят лишаються два тижні, тож проаналізуємо,як відповідні міністрив уряді Гончарука проявили управлінський досвід та оновили підпорядковані їм центральні органи влади", – говориться в статті.

Згідно аналізу видання, єдиним органом, де не вдалося досягти бодай якихось успіхів на ниві подолання корупції, виявилася ДАБІ.

"У Держархбудінспекції все цікавіше – виконання обов’язків голови продовжує здійснювати директор департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Олександр Строкач,який працює в ДАБІ з 2012 року – тобто обізнаний та дотичний до всіх корупційних схем ще часів президенства Януковича. Саме через це стосовно Держархбудінспекції відбуваються мітинги, лунає обурення активістів щодо фейкового перезавантаження органу", – пишуть ЗМІ.

За їх даними, незважаючи на зміну влади, за мовчазної згоди Міністерства розвитку громад і територій ДАБІ допускає будівництва об'єктів з істотними порушеннями по всій країні. Буквально в кожному регіоні країни можна відшукати приклади, які вказують на свідому бездіяльність керівників ДАБІ.

"Навіть колишній народний депутат від ВО "Свобода" і активіст Ігор Мірошниченко заявив, що після призначення в. о. голови ДАБІ Олександра Строкача корупції у відомстві стало більше. За його словами, прикладом реалізації однієї зі схем стала ситуація з видачею дозволу на будівництво двох багатоповерхівок у Києві за адресами вул. Кудряшова, 8, та вул. Кудряшова, 10, на місці старих гуртожитків. Екс-нардеп почав замість інспекторів та керівництва ДАБІ відвідувати сумнівні будівельні майданчики та розповідати про явні схеми в своєму відеблозі", – сказано у статті.

Зазначимо, що місяць тому, Олександра Строкача намагались визначити переможцем конкурсу на голову ДАБІ, але таке токсичне призначення набуло широкого розголосу.

"За словами нардепа Олександра Дубінського, новообраний голова ДАБІ Олександр Строкач є людиною, яка "має безпосереднє відношення до попереднього керівника ДАБІ Олексія Кудрявцева". При цьому, останній увімкнув антикризовий піар "на максімалках". Так, корупційний хамелеон за парканом реформаторства знову вибудовує корупційну багатоповерхову піраміду. І це при тому, що за міністром розвитку громад та територій України Альоною Бабак, на відміну від інших своїх колег, закріплений лише один орган влади – власне ДАБІ. Але й з одним органом вона не може або не бажає впоратись", – констатує видання.