За ініціативою керівника ОДА у Полтавській області створять новий військовий ліцей

Під час наради голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова із членами Постійної комісії з питань освіти, науки та культури Полтавської облради, на виконання програми національно-патріотичного виховання очільник області дав доручення профільному департаменту облдержадміністрації опрацювати питання щодо створення нового Військового ліцею.

Учасники зібрання зазначили, що подібний крок буде цілком доцільним, адже на сьогодні в області немає жодного діючого спеціалізованого військового ліцею, а є лише Кременчуцький ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою.

За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, випускники військових ліцеїв, зазвичай мають гарні шанси стати професійними військовими, а також бути прийнятими до вищих навчальних закладів правоохоронного та безпекового профілю.

На думку голови комісії облради Сергія Шевчука, у місті Гадяч є не лише уся необхідна інфраструктура для проживання, навчання і виховання ліцеїстів, але й відповідні історичні традиції, адже Гадяч є однією із давніх козацьких столиць України.

Відповідний навчально-виховальний заклад планується створити на базі Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради після того, як буде вирішене питання щодо переведення нинішніх 18 вихованців дитячого будинку до сімейних форм виховання.