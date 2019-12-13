Губернатор Полтавщини почав особисто інспектувати будівництво доріг в області

Голова Полтавської ОДА Олег Синегубов почав особисто інспектувати будівництво і ремонт доріг в області. Таке рішення продиктоване величезною кількістю скарг на представників попередньої влади з приводу незадовільного стану доріг і махінацій з бюджетними коштами при здійсненні дорожніх робіт - йдеться на офіційному сайті Полтавської ОДА.

Так, в рамках інспекції полтавського відрізка дороги Київ-Харків-Довжанський, голова ОДА ознайомився з ходом робіт з укладання фінального шару асфальтобетону. Раніше існував ряд проблем зі здійсненням даного будівництва через руйнування колектора "Полтававодоканалу" і через невирішеність питання з фінансуванням проекту з бюджету Полтави.

За словами Сінегубова, першу проблему вирішили самі шляховики, зміцнивши основу дороги завдяки застосуванню геотекстилю та георешітки, а за вирішенням проблеми із завершенням фінансування є надія, що остаточне рішення буде знайдене на основі діалогу між містом, областю та Києвом.

"Найближчим часом очікується проведення ряду позапланових інспекцій також і на інших ділянках дорожнього будівництва, щодо яких виникають питання з боку місцевої влади і полтавської громадськості", - зазначив новий керівник облдержадміністрації.