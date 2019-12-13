Член фракції Порошенка Лопушанський може стати невиїзним через махінації з заставами збанкрутілого "Єврогазбанку", – ЗМІ

Депутат парламентської фракції колишнього Президента Порошенка Андрій Лопушанський, колишній отельєр і девелопер, який причетний до банкрутства "Єврогазбанку" в 2014 році, може отримати статус "невиїзний" через шахрайські операції з незаконним виведенням заставної нерухомості.

Про це йдеться у публікації інтернет-видання "Дело".

У публікації йдеться, що, Андрій Лопушанський, кум колишнього власника "Єврогазбанку" Олексія Івченка, до сих пір робить спроби повернути нерухомість своєї бізнес-імперії. Об'єкти знаходилися в заставі за кредитами, що були видані "Єврогазбанку", а в 2014 році повністю перейшли до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

"Цілком очевидно, що попередній власник Royal Congress Hotel ніяк не хоче розпрощатися з об'єктами, які опинилися в заставі у його кума Олексія Івченка в "Єврогазбанку". Спочатку депутат, підключивши всі можливості судової системи, за допомогою маніпуляцій блокував спроби ФГВФО стягнути застави банку-банкрута , щоб зберегти контроль над уламками своєї бізнес-імперії. А зараз намагається тими ж методами вирвати об'єкт, що уходить з його рук, у нового власника права вимоги - фінансової компанії "Горизонт", - написали автори розслідування.

Royal Congress Hotel є заставою за одним з кредитів "Єврогазбанку", який був наданий структурам Лопушанського. Протягом багатьох років він робив спроби незаконного виведення нерухомості, а також намагався оскаржити іпотеку в суді.

"У квітні 2019 року, постійно відбиваючи багаторічні судові атаки боржника, ФГВФО продав на публічних торгах в системі "Prozorro.Продажі" право вимоги "Єврогазбанку" за кредитом, який забезпечений заставою у вигляді київського Royal Congress Hotel на Малогвардейской, 32, що належить Андрію Лопушанському. Правонаступником права вимоги, цілком очевидно з метою стягнення боргу або об'єкта іпотеки, стає фінансова компанія "Горизонт", яка зовсім не пов'язана ані зі структурами депутата, ані з екс-власником банку-банкрута. Вже у липні 2019 року законний власник права вимоги за кредитом фінансова компанія "Горизонт" реалізує своє законне право утримувача іпотеки - реєструє за собою право власності на готельний комплекс. Але боржник, який 5 років успішно воював проти ФГВФО, не має наміру здаватися: з використанням "чорних" реєстраторів і нотаріусів старий власник Royal Congress Hotel проводить незаконні реєстраційні дії з нерухомістю готелю. В результаті фінансова компанія "Горизонт" втрачає право власності на готельний комплекс. А Royal Congress Hotel, згідно з інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно, опиняється у власності "Міжнародної компанії з управління нерухомістю" з британською реєстрацією (W1T 7PD Лондон, КвінсХаус, 180 Тоттенхем Корт Роуд, приміщення 12, 2-й поверх; номер реєстрації компанії 11350869)", - повідомили ЗМІ подробиці про чергову спробу народного депутата Лопушанського "відбити" об'єкт, що належав йому до 2014 року.

Але поки що результатом всіх цих багаторічних маніпуляцій колишнього власника і менеджменту банку, а також споріднених їм боржників, стали 63 заяви від ФГВФО в правоохоронні органи про вчинення кримінальних злочинів посадовими особами "Єврогазбанку", боржниками і пов'язаними особами на загальну суму 3,38 млрд гривень, а також 59 позовів Фонду про стягнення заборгованості за кредитними договорами на загальну суму 5,11 млрд гривень. Основна маса справ вже дійшли до стадії виконавчого провадження.

"Подальші спроби колишнього власника Royal Congress Hotel, депутата Андрія Лопушанського "відбити" застави у нових власників можуть стати не просто крахом його політичної кар'єри, але й цілком серйозним кримінальним переслідуванням через причетність до банкрутства "Єврогазбанку" внаслідок шахрайських операцій з кредитними коштами і заставами фінансової установи. Ця епопея вже зробила члена парламентської фракції екс-президента Порошенка "Європейська солідарність" Лопушанського нерукопожатним. А в перспективі керівник і член 6 парламентських груп з міжнародного співробітництва, в тому числі постійної делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи, може набути статусу "невиїзний", - спрогнозували автори публікації.