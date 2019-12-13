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13 грудня 2019, пʼятниця, 14:04 424
Політика 2019-12-13T14:06:19+02:00
Українські Новини
Імпорт російської електроенергії відновлено, - ЗМІ

Імпорт російської електроенергії відновлено, - ЗМІ

Таня Войтюк
Електроенергія, Ринок електроенергії, Імпорт електроенергії

Компанії-трейдери, починаючи з 11 грудня, після майже тижневої перерви відновили імпорт електроенергії з Російської Федерації. Як повідомляють джерела на ринку, протягом 11-13 грудня поставки зросли з 480 тис кВт-год (11 грудня) до 1,268 млн кВт-год (13 грудня).

Імпорт електроенергії з Білорусі відновився починаючи з 7 грудня та за останній тиждень (7-13 грудня) здійснювався в обсязі 2,6-5,3 млн кВт-год на добу.

За перші тринадцять днів грудня з Росії було імпортовано 10,7 млн кВт-год, а з Білорусі – 27,3 млн кВт-год.

Як повідомляв ExPro, імпортні поставки електроенергії з Росії призупинилися 5 грудня, а з Білорусі – 2 грудня.

18 вересня 2019р Верховна Рада прийняла правку депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса, якою був дозволений імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в ОЕС України на умовах двосторонніх контрактів. Імпорт е/е з РФ на ринок "на добу наперед" був дозволений і до цього, але не здійснювався. Перші комерційні поставки електроенергії з Росії в ОЕС України почалися з початку жовтня 2019р.

4 грудня 2019р парламент вніс зміни до закону "Про ринок електроенергії", якими був заборонений імпорт електроенергії за двосторонніми договорами з РФ, але була залишена можливість імпорту для збуту електроенергії на ринку "на добу наперед".

Таким чином, можливість імпорту е/е з РФ залишається. Цим законом не обмежувався напрям Білорусі, на сьогодні він відкритий як для укладання двосторонніх договорів, так і для продажу на РДН. Станом на 12 грудня даний закон, ще не втупив в дію, він переданий на підпис президенту.

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