"Богдан" буде виробляти електричні автобуси

Конструкторське бюро автомобільної компанії "Богдан Моторс", яке входить до складу корпорації "Богдан", розробило нову модель електричного автобуса.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Богдана", передають Українські Новини.

"Конструкторське бюро автомобільної компанії "Богдан Моторс" завершило розробку нової моделі електричного автобуса, і вже ведуться роботи з виготовлення передсерійного зразка. Новий електробус "Богдан" уже в наступному 2020 році серійно виготовлятиметься на потужностях заводу в Луцьку", - сказано в ньому.

Вказується, що електричний автобус матиме 12-метровий кузов, виготовлений із нержавіючої сталі, та абсолютно низький рівень підлоги.

Автобус призначено для перевезення пасажирів міськими маршрутами, пасажиромісткість становитиме не менше 80 людей.

Зі слів розробників, характеристики електробуса залежатимуть від комплектації: обіг на одному підзарядженні - від 200 км, сумарна потужність двигунів - 260 кВт, максимальна швидкість - понад 70 км/год.

При виготовленні електричного автобуса "Богдан" будуть використовуватися комплектуючі європейського виробництва.

Остаточну ціну нового електричного автобуса буде визначено на початку 2020 року, перед початком серійного виробництва.

При цьому вказується, що вона буде нижчою за європейські аналоги при більш високому рівні якості.

Як повідомляли Українськi Новини, автомобільна компанія "Богдан Моторс", яка входить до корпорації "Богдан", закінчила 2018 рік із чистим прибутком 25,834 млн гривень (у 2017 компанія отримала збиток на суму 952,192 млн гривень).

Корпорацію "Богдан" створено в лютому 2005 року 20 підприємствами-виробниками та реалізаторами автомобільної й автобусної техніки.

Очолює корпорацію Олег Гладковський.