Законопроект 2543 дозволить залучити в галузь 4 млрд євро інвестицій, - ЄБА



Ухвалення законопроекту "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) дозволить зберегти інвестиційну привабливість галузі ВДЕ та залучити 4 млрд євро інвестицій. Про це йдеться у звернення Європейської Бізнес Асоціації до голів комітетів ВР з питань економічного розвитку та з питань енергетики та ЖКП, пише РБК-Україна.

В ЄБА зазначають, що законопроект №2543 є компромісним варіантом щодо вирішення ключових проблем сектору відновлювальної енергетики. Зокрема, він передбачає зниження "зеленого" тарифу, що дозволить покращити фінансовий стан ДП "Гарантований покупець".

"Проект Закону є компромісним варіантом щодо врегулювання трьох ключових питань сектору відновлювальної енергетики, а саме: зниження розміру "зеленого" тарифу для окремих виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії, що поліпшить фінансовий стан ДП "Гарантований покупець" та забезпечить більш якісне виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії. Адже наразі прогнозний дефіцит ДП "Гарантований покупець" на оплату електроенергії виробникам ВДЕ, за даними Міністерства енергетики та захисту довкілля України, на наступний рік може сягнути 14 млрд грн", - говориться в зверненні.

В ЄБА також зазначають, що ухвалення законопроекту сприятиме збереженню інвестиційної привабливості галузі альтернативної енергетики, адже в документі фіксується стабілізаційне застереження від зміни умов регулювання ринку ВДЕ у майбутньому. Та наголошують, що цей законопроект підтримують ключові учасники ринку.

"За експертною оцінкою гравців ринку, прийняття Проекту Закону дозволить залучити близько 4 млрд євро у нові генеруючі потужності ВДЕ України", - зазначають у ЄБА.

Та закликають депутатів підтримати законопроект, щоб забезпечити перехід на збалансовані правила ринку відновлюваної енергетики України.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Людмили Буймістер, він є компромісним, а умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з ключовими гравцями ринку ВДЕ.