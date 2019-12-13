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13 грудня 2019, пʼятниця, 11:41 31
Події 2019-12-13T13:15:03+02:00
Українські Новини
На трасі Київ-Чоп перекинувся автобус, є поранені

На трасі Київ-Чоп перекинувся автобус, є поранені

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
ДТП з автобусом, ДТП
ДТП з автобусом. Фото: Нацполиция України
ДТП з автобусом. Фото: Нацполиция України

На трасі Київ-Чоп у Житомирській області ввечері 12 грудня перекинувся автобус з пасажирами, який прямував у Польщу, в результаті чого чотири людини госпіталізовані. Про це повідомляє Новоград-Волинська міська рада в Facebook.

"12 грудня близько 19:00, на виїзді з міста Новоград-Волинського у бік Рівного на міжнародній трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Пасажирський автобус, який прямував з міста Дніпро в Польщу, з'їхав у кювет та перекинувся. В автобусі перебувало 13 пасажирів та 2 водія", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП до лікарні потрапили водій, у якого діагностували забій хребта, і троє пасажирів з травмами легкого ступеня тяжкості. Всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Інші пасажири продовжили поїздку автобусом з Рівного.

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