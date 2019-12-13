Замість імітації перемог Фонд гарантування вкладів має зайнятися найбільшими боржниками "Дельта Банку", - Голобуцький

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 17 разів заарештовував майно колишнього власника "Дельта банку" Миколи Лагуна, проте насправді всі активи банку нині належать бізнесам, які взяли і не повернули кредити. Про це у на своїй сторінці у Facebook пише політолог Олексій Голобуцький.

За його словами, майно банку – це вклади, зроблені клієнтами.

"Банк бере гроші в одних людей, котрим в даний момент ці суми ні для чого не потрібні, і віддає як кредит під певний процент іншим – тим, хто от прямо в цей момент грошей потребує, але не має. Відповідно, гроші першій категорії повертаються з виплат другої категорії: що буде виплачено по кредитах – те зможуть віддати як відсотки по депозитах і як самі вклади. Це так, банківська логіка на пальцях для молодшої групи дитсадка. Але ФГВФО з цією логікою не впорався", - переконаний експерт.

За його словами, ФГВФО потрібно займатися саме боржниками банку, які демонстративно збанкрутували свої бізнеси, під які брали і відмовились повертати кредити. В якості прикладу він навів ТОВ "Яблуневий Дар", яке згідно з інформацією з відкритого реєстру є банкрутом, вільним від боргових зобов’язань.

Політолог зазначив, що за більшістю позичальників права на вимагання боргу ФГВФО продали за 10% вартості, через що постраждали вкладники.

"Зате є привід для пафосних звітів ФГВФО (і, мабуть, премій за них – хтозна, на скільки тисяч відсотків від зарплатні). І для купи гордих публікацій "ми це зробили"", - резюмував Олексій Голобуцький.

Як повідомлялося, 10 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виграв апеляцію у справі про стягнення з власника Дельта Банку майже 700 млн грн. Відповідне рішення ухвалив Північний апеляційний господарський суд.