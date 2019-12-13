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  • Замість імітації перемог Фонд гарантування вкладів має зайнятися найбільшими боржниками "Дельта Банку", - Голобуцький
13 грудня 2019, пʼятниця, 11:31 386
Економіка 2019-12-13T13:15:03+02:00
Українські Новини
Замість імітації перемог Фонд гарантування вкладів має зайнятися найбільшими боржниками "Дельта Банку", - Голо

Замість імітації перемог Фонд гарантування вкладів має зайнятися найбільшими боржниками "Дельта Банку", - Голобуцький

Тимофей Борзенко
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, ФГВФО, Лагун Микола, Олексій Голобуцький, Дельта Банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 17 разів заарештовував майно колишнього власника "Дельта банку" Миколи Лагуна, проте насправді всі активи банку нині належать бізнесам, які взяли і не повернули кредити. Про це у на своїй сторінці у Facebook пише політолог Олексій Голобуцький.

За його словами, майно банку – це вклади, зроблені клієнтами.

"Банк бере гроші в одних людей, котрим в даний момент ці суми ні для чого не потрібні, і віддає як кредит під певний процент іншим – тим, хто от прямо в цей момент грошей потребує, але не має. Відповідно, гроші першій категорії повертаються з виплат другої категорії: що буде виплачено по кредитах – те зможуть віддати як відсотки по депозитах і як самі вклади. Це так, банківська логіка на пальцях для молодшої групи дитсадка. Але ФГВФО з цією логікою не впорався", - переконаний експерт.

За його словами, ФГВФО потрібно займатися саме боржниками банку, які демонстративно збанкрутували свої бізнеси, під які брали і відмовились повертати кредити. В якості прикладу він навів ТОВ "Яблуневий Дар", яке згідно з інформацією з відкритого реєстру є банкрутом, вільним від боргових зобов’язань.

Політолог зазначив, що за більшістю  позичальників права на вимагання боргу ФГВФО продали за 10% вартості, через що постраждали вкладники.

"Зате є привід для пафосних звітів ФГВФО (і, мабуть, премій за них – хтозна, на скільки тисяч відсотків від зарплатні). І для купи гордих публікацій "ми це зробили"", - резюмував Олексій Голобуцький.

Як повідомлялося, 10 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виграв апеляцію у справі про стягнення з власника Дельта Банку майже 700 млн грн. Відповідне рішення ухвалив Північний апеляційний господарський суд.

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