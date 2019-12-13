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13 грудня 2019, пʼятниця, 11:21 12
ЗМІ 2019-12-13T13:30:03+02:00
Українські Новини
На Кіровоградщині перекриватимуть державну трасу через нестабільну роботу пошти

На Кіровоградщині перекриватимуть державну трасу через нестабільну роботу пошти

Тимофей Борзенко
НСЖУ, Національна спілка журналістів України, Сергій Томіленко, Передплата, Кропивницький, Укрпошта

"Платіть мінімальну зарплату листоноші, поверніть нормальну доставку пошти і пенсій у село", - з такими вимогами до влади звернулися жителі села Кетрисанівка, що на Кіровоградщині, інакше 18 грудня будуть перекривати державну трасу Кропивницький-Миколаїв. Про таке повідомляється на порталі Національної спілки журналістів України.

Про свій намір повідомили листом голову Бобринецької райдержадміністрації та керівництво місцевого відділу поліції. А на черговій сесії Бобринецької районної ради, що відбулася 12 грудня, депутати райради і голови сільських рад району прийняли рішення терміново звернутися до Президента України, Прем’єр-міністра з вимогою втрутитися в ситуацію та розв’язати проблему, створену "Укрпоштою".

У ході реорганізації, що триває останні кілька років, Укрпошта суттєво змінила умови роботи відділень та логістику доставки періодики. Приміром, у десятитисячному районному центрі Бобринці залишилося маленьке відділення, яке працює чотири дні на тиждень. Пошту тепер сортують і доставляють з Новоукраїнки - за сотні кілометрів від бобринецьких сіл, з великим запізненням. Жителі не можуть знайти свої газети, а в декількох селах не можуть вчасно отримати і свою пенсію. Натомість знайти відповідальних за роботу пошти практично неможливо.

У селі Кетрисанівка ситуація взагалі критична – там звільнилися всі листоноші.

За зарплатню 1200 грн ніхто не хоче працювати: ходити по 38 кілометрів, нести відповідальність за гроші, чекати так звану поштову "пересувну лавку", а потім вночі дражнити собак по дворах, - говорить місцева журналістка Зінаїда Пирля. - Кетрисанівські пенсіонери не отримали вчасно пенсію, де шукати кілька номерів газет, зокрема і районки "Честь хлібороба", люди теж не знають. Передплата періодики в селі, де живе понад тисячу осіб, взагалі не проводиться. Працівники районної газети приїхали в село у вівторок, 10 грудня, дізнатися ситуацію і провести передплату. В результаті почули скарги на роботу пошти. І позицію: якщо не доставляють газети - ми і передплачувати ніякі з них не будемо, тільки гроші на вітер. Ось так, одним махом, поштовий монополіст практично знищив друковані видання і свої ж прибутки. Причому, всі друковані видання - від київських до районного.

Ситуація аналогічна практично на всій території району. Обурені тарасівці, жителі Чарівного, Грузького, Бобринки... Люди з різних сіл телефонують щодня в редакцію районної, просять дати номери "гарячої лінії" Кабміну тощо.

З нового року будуть платними українські телеканали, до чого люди не готові. Говорять, що немають грошей знову купувати дорогі приставки: мовляв, кілька років тому були Т-2, тепер за тисячу купуй ще інакшу, далі - ще щось вигадають... Немає в селах українського радіо, тепер не доставляють газети. Така ситуація, на думку жителів Кіровоградщини, прямо загрожує інформаційній безпеці держави, - зазначає головний редактор газети "Честь хлібороба" Ігор Леус.

Нещодавно жителі села написали листа голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню з проханням допомогти вирішити поштову проблему. Але ніякої допомоги не дочекалися. Доведені до відчаю, в наступну середу, 18 грудня, з 9 до 16.00 кетрисанівці вийдуть перекривати державну трасу Кропивницький-Миколаїв, про що попередили поліцію і держадміністрацію. Вимоги у них до влади і керівництва пошти дуже прості: платіть мінімальну зарплату листоноші, поверніть нормальну доставку пошти і пенсій у село.

У Національній спілці журналістів України, до якої передано копії звернень і селян, і журналістів з Кіровоградщини, також наголошують на критичній ситуації, пов’язаній із неякісним поштовим зв’язком в Україні.

Головна загроза для місцевих газет – не розвиток інтернет-медіа, а неякісна поштова доставка та агресивна тарифна політика "Укрпошти", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. –Українці в селах та малих містечках обурюються, що влада не реагує на проблему із позбавленням доступу до поштових послуг, зокрема, і доступу до української періодики. В цій ситуації найкраща реакція уряду – це чесна ревізія результатів реформування "Укрпошти", аби перекриття доріг не стало масовим по Україні.

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