На Кіровоградщині перекриватимуть державну трасу через нестабільну роботу пошти

"Платіть мінімальну зарплату листоноші, поверніть нормальну доставку пошти і пенсій у село", - з такими вимогами до влади звернулися жителі села Кетрисанівка, що на Кіровоградщині, інакше 18 грудня будуть перекривати державну трасу Кропивницький-Миколаїв. Про таке повідомляється на порталі Національної спілки журналістів України.

Про свій намір повідомили листом голову Бобринецької райдержадміністрації та керівництво місцевого відділу поліції. А на черговій сесії Бобринецької районної ради, що відбулася 12 грудня, депутати райради і голови сільських рад району прийняли рішення терміново звернутися до Президента України, Прем’єр-міністра з вимогою втрутитися в ситуацію та розв’язати проблему, створену "Укрпоштою".

У ході реорганізації, що триває останні кілька років, Укрпошта суттєво змінила умови роботи відділень та логістику доставки періодики. Приміром, у десятитисячному районному центрі Бобринці залишилося маленьке відділення, яке працює чотири дні на тиждень. Пошту тепер сортують і доставляють з Новоукраїнки - за сотні кілометрів від бобринецьких сіл, з великим запізненням. Жителі не можуть знайти свої газети, а в декількох селах не можуть вчасно отримати і свою пенсію. Натомість знайти відповідальних за роботу пошти практично неможливо.

У селі Кетрисанівка ситуація взагалі критична – там звільнилися всі листоноші.

За зарплатню 1200 грн ніхто не хоче працювати: ходити по 38 кілометрів, нести відповідальність за гроші, чекати так звану поштову "пересувну лавку", а потім вночі дражнити собак по дворах, - говорить місцева журналістка Зінаїда Пирля. - Кетрисанівські пенсіонери не отримали вчасно пенсію, де шукати кілька номерів газет, зокрема і районки "Честь хлібороба", люди теж не знають. Передплата періодики в селі, де живе понад тисячу осіб, взагалі не проводиться. Працівники районної газети приїхали в село у вівторок, 10 грудня, дізнатися ситуацію і провести передплату. В результаті почули скарги на роботу пошти. І позицію: якщо не доставляють газети - ми і передплачувати ніякі з них не будемо, тільки гроші на вітер. Ось так, одним махом, поштовий монополіст практично знищив друковані видання і свої ж прибутки. Причому, всі друковані видання - від київських до районного.

Ситуація аналогічна практично на всій території району. Обурені тарасівці, жителі Чарівного, Грузького, Бобринки... Люди з різних сіл телефонують щодня в редакцію районної, просять дати номери "гарячої лінії" Кабміну тощо.

З нового року будуть платними українські телеканали, до чого люди не готові. Говорять, що немають грошей знову купувати дорогі приставки: мовляв, кілька років тому були Т-2, тепер за тисячу купуй ще інакшу, далі - ще щось вигадають... Немає в селах українського радіо, тепер не доставляють газети. Така ситуація, на думку жителів Кіровоградщини, прямо загрожує інформаційній безпеці держави, - зазначає головний редактор газети "Честь хлібороба" Ігор Леус.

Нещодавно жителі села написали листа голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню з проханням допомогти вирішити поштову проблему. Але ніякої допомоги не дочекалися. Доведені до відчаю, в наступну середу, 18 грудня, з 9 до 16.00 кетрисанівці вийдуть перекривати державну трасу Кропивницький-Миколаїв, про що попередили поліцію і держадміністрацію. Вимоги у них до влади і керівництва пошти дуже прості: платіть мінімальну зарплату листоноші, поверніть нормальну доставку пошти і пенсій у село.

У Національній спілці журналістів України, до якої передано копії звернень і селян, і журналістів з Кіровоградщини, також наголошують на критичній ситуації, пов’язаній із неякісним поштовим зв’язком в Україні.

Головна загроза для місцевих газет – не розвиток інтернет-медіа, а неякісна поштова доставка та агресивна тарифна політика "Укрпошти", - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. –Українці в селах та малих містечках обурюються, що влада не реагує на проблему із позбавленням доступу до поштових послуг, зокрема, і доступу до української періодики. В цій ситуації найкраща реакція уряду – це чесна ревізія результатів реформування "Укрпошти", аби перекриття доріг не стало масовим по Україні.