підписатися на розсилку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
ONLINE
13.12.19 12:00 Пресс-конференция Роя Бейкера - "главного кикбоксера мира"

13 грудня 2019, пʼятниця, 10:45 8
Верховна Рада і партії 2019-12-13T11:30:02+02:00
Українські Новини
Плани з відсікання Донбасу суперечать Конституції, - платформа Бойка

Плани з відсікання Донбасу суперечать Конституції, - платформа Бойка

Тетяна Зотова
Опозиційна платформа - За життя, Донбас, ОПЗЖ

"Плани зі штучного відсікання Донбасу суперечать Конституції України та шкодять мирному  врегулюванню." Про це йдеться в заяві Опозиційною платформи - за життя, розміщеній на порталі політичної сили.

Зокрема зазначається, що 12 грудня, виступаючи в ефірі одного із політичних шоу, Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування у влади плану "Б" щодо Донбасу. Замість реінтеграції цей план передбачає зведення стіни і відділення частини українських громадян і територій від України.

"Минуло вже більше півроку після президентських виборів. Але миру в країні як і раніше немає. Тепер вже абсолютно ясно чому. У нинішньої влади немає політичної волі для припинення конфлікту на Донбасі, подолання розколу в суспільстві і об'єднання країни.

Минулий режим проводив політику розколів і зведення стін, що коштувала Україні п'ять років війни і злиднів. І нинішня влада, всупереч Конституції української держави і волі українського народу, намагається продовжити цей курс.

Навіть після зустрічі у "нормандському форматі" в Парижі змістовна робота над політичною частиною мирного врегулювання не ведеться. Навпаки, робляться заяви, які дискредитують весь переговорний процес. Монобільшість у парламенті імітує бурхливу діяльність, але крім продовження символічних рішень своїх попередників не робить для миру нічого. В Україні триває і набирає обертів політика мовної та культурної дискримінації. Абсолютно безкарно продовжують діяти радикали і ксенофоби всіх мастей, які закликають до продовження війни і розправи над жителями Донбасу. А президент і його політичне оточення на засіданнях РНБО затверджують проекти відсікання Донбасу від території України.", - констатується в документі.

Опозиційна платформа - За життя підкреслює, що будь-які плани зі штучного відокремлення від України громадян і територій суперечать Конституції і є зрадою її національних інтересів.

"Ніякого іншого плану, крім політичного врегулювання конфлікту на Донбасі, відновлення територіальної цілісності української держави і єдності українського народу немає і бути не може!

Ми вимагаємо від влади припинити політику шантажу і залякувань, розпочати діалог з Донецьком і Луганськом. Зупинити розгул радикалізму і ксенофобії в Україні. Відмовитися від політики мовної та культурної дискримінації і забезпечити законні права російськомовних громадян України та представників національних громад.

Ми наполягаємо на необхідності невідкладного початку роботи над законопроєктами, необхідними для політичного врегулювання конфлікту, які передбачені Мінськими угодами. Весь пакет рішень вже давно внесений нашою фракцією до Верховної Ради, і ми вимагаємо розблокувати їх розгляд.", - підкреслено в заяві.

У документі також зазначено, що Опозиційна платформа - За життя залишається єдиною політичною силою, яка бореться за мир в Україні.

"Україна буде мирною, демократичною і процвітаючою країною, де поважають права людини. Це наша політична місія і ми цього доб'ємося!" - резюмовано в заяві партії.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Донбас ОПЗЖ

Архів
Новини
Замість імітації перемог Фонд гарантування вкладів має зайнятися найбільшими боржниками "Дельта Банку", - Голобуцький 11:31
"Маржу Холодова" скасують: уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями, - ЗМІ 11:21
На Кіровоградщині перекриватимуть державну трасу через нестабільну роботу пошти 11:21
Плани з відсікання Донбасу суперечать Конституції, - платформа Бойка 10:45
Зеленський пропонує спростити отримання громадянства російських і військових 10:17
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Російська журналістка. Скріншот tvzvezda
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського 12:42
У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію "поцупив Турчинов" 06:08 Документ
ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі 12:59
більше новин
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok