Плани з відсікання Донбасу суперечать Конституції, - платформа Бойка

"Плани зі штучного відсікання Донбасу суперечать Конституції України та шкодять мирному врегулюванню." Про це йдеться в заяві Опозиційною платформи - за життя, розміщеній на порталі політичної сили.

Зокрема зазначається, що 12 грудня, виступаючи в ефірі одного із політичних шоу, Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування у влади плану "Б" щодо Донбасу. Замість реінтеграції цей план передбачає зведення стіни і відділення частини українських громадян і територій від України.

"Минуло вже більше півроку після президентських виборів. Але миру в країні як і раніше немає. Тепер вже абсолютно ясно чому. У нинішньої влади немає політичної волі для припинення конфлікту на Донбасі, подолання розколу в суспільстві і об'єднання країни.

Минулий режим проводив політику розколів і зведення стін, що коштувала Україні п'ять років війни і злиднів. І нинішня влада, всупереч Конституції української держави і волі українського народу, намагається продовжити цей курс.

Навіть після зустрічі у "нормандському форматі" в Парижі змістовна робота над політичною частиною мирного врегулювання не ведеться. Навпаки, робляться заяви, які дискредитують весь переговорний процес. Монобільшість у парламенті імітує бурхливу діяльність, але крім продовження символічних рішень своїх попередників не робить для миру нічого. В Україні триває і набирає обертів політика мовної та культурної дискримінації. Абсолютно безкарно продовжують діяти радикали і ксенофоби всіх мастей, які закликають до продовження війни і розправи над жителями Донбасу. А президент і його політичне оточення на засіданнях РНБО затверджують проекти відсікання Донбасу від території України.", - констатується в документі.

Опозиційна платформа - За життя підкреслює, що будь-які плани зі штучного відокремлення від України громадян і територій суперечать Конституції і є зрадою її національних інтересів.

"Ніякого іншого плану, крім політичного врегулювання конфлікту на Донбасі, відновлення територіальної цілісності української держави і єдності українського народу немає і бути не може!

Ми вимагаємо від влади припинити політику шантажу і залякувань, розпочати діалог з Донецьком і Луганськом. Зупинити розгул радикалізму і ксенофобії в Україні. Відмовитися від політики мовної та культурної дискримінації і забезпечити законні права російськомовних громадян України та представників національних громад.

Ми наполягаємо на необхідності невідкладного початку роботи над законопроєктами, необхідними для політичного врегулювання конфлікту, які передбачені Мінськими угодами. Весь пакет рішень вже давно внесений нашою фракцією до Верховної Ради, і ми вимагаємо розблокувати їх розгляд.", - підкреслено в заяві.

У документі також зазначено, що Опозиційна платформа - За життя залишається єдиною політичною силою, яка бореться за мир в Україні.

"Україна буде мирною, демократичною і процвітаючою країною, де поважають права людини. Це наша політична місія і ми цього доб'ємося!" - резюмовано в заяві партії.