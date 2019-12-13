18.12.19 13:00 Круглий стіл: "Мінський формат" та як з ним працювати"

18 грудня 2019 року, о 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Мінський формат" та як з ним працювати", ініційований Центром досліджень проблем громадянського суспільства. Захід присвячений питанням війни і миру на Донбасі: особливостям просування Мінського процесу, безпековим та політичним питанням ситуації в ОРДЛО. Учасники: Кулик Віталій, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства; Кучеренко Марія, керівник проектів Центру досліджень проблем громадянського суспільства; Левусь Дмитро, директор Центру "Український мередіан"; Кононенко Тарас, професор Київського Університету ім. Т.Шевченка; Лісний Олег, політичний експерт; Кочевенко Юрій, Романенко Юрій, Тишкевич Ігар, Громаков Дмитро, а також запрошуються представники ОП, РНБОУ, МВС. Акредитація ЗМІ: (+38050) 412-48 61 або press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх