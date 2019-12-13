18.12.19 13:00 Круглий стіл: "Мінський формат" та як з ним працювати"

18 грудня 2019 року, о 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Мінський формат" та як з ним працювати", ініційований Центром досліджень проблем громадянського суспільства.

Захід присвячений питанням війни і миру на Донбасі: особливостям просування Мінського процесу, безпековим та політичним питанням ситуації в ОРДЛО.

Учасники:

Кулик Віталій, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства;

директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства; Кучеренко Марія , керівник проектів Центру досліджень проблем громадянського суспільства;

, керівник проектів Центру досліджень проблем громадянського суспільства; Левусь Дмитро, директор Центру "Український мередіан";

директор Центру "Український мередіан"; Кононенко Тарас, професор Київського Університету ім. Т.Шевченка;

професор Київського Університету ім. Т.Шевченка; Лісний Олег, політичний експерт;

політичний експерт; Кочевенко Юрій, Романенко Юрій, Тишкевич Ігар, Громаков Дмитро, а також запрошуються представники ОП, РНБОУ, МВС.

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