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13.12.19 12:00 Пресс-конференция Роя Бейкера - "главного кикбоксера мира"

13 грудня 2019, пʼятниця, 10:03 11
Прес-центр 2019-12-13T11:30:03+02:00
Українські Новини
18.12.19 13:00 Круглий стіл: "Мінський формат" та як з ним працювати"

18.12.19 13:00 Круглий стіл: "Мінський формат" та як з ним працювати"

Алина Заика

18 грудня 2019 року, о 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Мінський формат" та як з ним працювати", ініційований Центром досліджень проблем громадянського суспільства.

Захід присвячений питанням війни і миру на Донбасі: особливостям просування Мінського процесу, безпековим та політичним питанням ситуації в ОРДЛО.

Учасники:

  • Кулик Віталій, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства;
  • Кучеренко Марія, керівник проектів Центру досліджень проблем громадянського суспільства;
  • Левусь Дмитро, директор Центру "Український мередіан";
  • Кононенко Тарас, професор Київського Університету ім. Т.Шевченка;
  • Лісний Олег, політичний експерт;
  • Кочевенко Юрій, Романенко Юрій, Тишкевич Ігар, Громаков Дмитро, а також запрошуються представники ОП, РНБОУ, МВС.

Акредитація ЗМІ: (+38050) 412-48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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