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  • У Торгово-промисловій палаті України витрачають гроші на закордонні поїздки, замість того, щоб працювати на результат, - Дзівідзінский
13 грудня 2019, пʼятниця, 10:11 379
Бізнес 2019-12-13T11:30:03+02:00
Українські Новини
У Торгово-промисловій палаті України витрачають гроші на закордонні поїздки, замість того, щоб працювати на ре

У Торгово-промисловій палаті України витрачають гроші на закордонні поїздки, замість того, щоб працювати на результат, - Дзівідзінский

Тимофей Борзенко
Торгово-промислова палата, Торгово-промислова палата України, ТППУ, Геннадій Чижов

У 2015 році новообране керівництво Торгово-промислової палати України заявило про плани - збільшити обсяг українського експорту вдвічі, створити в країні сучасну систему підтримки експортерів і умови для розвитку туризму. Однак, за 5 років жодна з поставлених цілей не була досягнута, а більшість дорогих поїздок керівництва ТППУ за кордон не принесли ніякого результату.

Про це 13 грудня написав на сторінці в Facebook політичний експерт Владислав Дзівідзінский.

За словами експерта, 5 років - досить, щоб оцінити роботу керівництва Торгово-промислової палати України. Однак, він вважає, що особливих досягнень у структури немає.

"В Україні працює цілих 13 Центрів підтримки експорту вітчизняних підприємств. Втім, як зв'язатися і в чому полягає функціонал зазначених структур - можна тільки здогадуватися. Детальна інформація про їхню роботу на сайті ТППУ відсутня. Також, за кордоном працює близько 30 українських торгових представників, але хто вони і на підставі чого отримали цю посаду - знову невідомо. Відкритого конкурсу для зайняття цієї вакансії, судячи по всьому, також немає. Популяризація в світі бренду "Made in Ukraine" закінчилася на рівні приватних ініціатив, хоча топ-менеджмент ТППУ зробив не одну поїздку за кордон за рахунок українських платників податків", - заявив Владислав Дзівідзінский.

Політичний експерт також додав, що нинішнє керівництво Торгово-промислової палати України не досягло видимих ​​успіхів в питаннях розвитку туризму і зниження або зняття адміністративних, торговельних, фіскальних та інших обмежень для вітчизняних товарів і послуг.

"Поки вітчизняні експортери чекали дій, підтримки, результату, керівництво ТПП самоусунулося від своїх прямих обов'язків - в розпал економічної кризи і війни. Замість налагодження реальних ділових зв'язків і пошуку нових можливостей для експорту українських товарів, вони активно займалися популізмом. У підсумку, в країні експорт в період з 2013 р по 2016 р впав більше, ніж удвічі: з 90 млрд. доларів до 40 млрд доларів. Це - один з головних показників їх "ефективності" за 5 років", - підкреслив він.

Владислав Дзівідзінский вважає, що для ефективної роботи Торгово-промислова палата України потребує реформування внутрішньої структури і зміни керівництва. Відзначимо, що нинішнім президентом ТППУ з 2015 року є Геннадій Чижов.

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