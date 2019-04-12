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12 квітня 2019, пʼятниця, 21:50 8
Інтернет і IT 2019-12-12T22:17:27+02:00
Українські Новини
Компанія Бест очолила рейтинг регіональних провайдерів Київської області

Компанія Бест очолила рейтинг регіональних провайдерів Київської області

Уляна Бубенчик
Олексій Зіневич, Інтернет-провайдер

На Київщині працюють понад 40 регіональних компаній, що надають послуги дротового зв’язку.

 Група компаній “Бест”, що забезпечує швидкісний інтернет та телебачення у Київській та Житомирській областях, очолила рейтинг інтернет-провайдерів Київщини за результатами роботи у 2018 році.

Про це свідчать відповідні дані Держкомстату, які є в розпорядженні Українських новин.  

П’ятірка найбільш успішних провайдерів Київської області наразі виглядає таким чином: 

  1. Група компаній “Бест”
  2. ТОВ “Максимум-нет”
  3. ТОВ “Лантрейс”
  4. ТОВ “Євролайн Україна”
  5. ТОВ “Мобізон” 

Всього в області, відповідно до оприлюднених статистичних даних, працюють понад 40 компаній.

Нагадаємо, власником групи компаній “Бест” є Олексій Зіневич, який також володіє телеканалом “Погляд” і не перший рік перебуває в публічному конфлікті з екс-мером Ірпеня Володимиром Карплюком.

Це неодноразово призводило до воєн з провайдером в регіоні. Зокрема, 19 грудня 2018 року компанії  "Бест" перебили магістральний і резервний кабелі, що ведуть з Києва до Ірпеня. За повідомленнями ЗМІ, без інтернету тоді залишилася половина користувачів Київської області.

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