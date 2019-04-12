Компанія Бест очолила рейтинг регіональних провайдерів Київської області

На Київщині працюють понад 40 регіональних компаній, що надають послуги дротового зв’язку.

Група компаній “Бест”, що забезпечує швидкісний інтернет та телебачення у Київській та Житомирській областях, очолила рейтинг інтернет-провайдерів Київщини за результатами роботи у 2018 році.

Про це свідчать відповідні дані Держкомстату, які є в розпорядженні Українських новин.

П’ятірка найбільш успішних провайдерів Київської області наразі виглядає таким чином:

Група компаній “Бест” ТОВ “Максимум-нет” ТОВ “Лантрейс” ТОВ “Євролайн Україна” ТОВ “Мобізон”

Всього в області, відповідно до оприлюднених статистичних даних, працюють понад 40 компаній.

Нагадаємо, власником групи компаній “Бест” є Олексій Зіневич, який також володіє телеканалом “Погляд” і не перший рік перебуває в публічному конфлікті з екс-мером Ірпеня Володимиром Карплюком.

Це неодноразово призводило до воєн з провайдером в регіоні. Зокрема, 19 грудня 2018 року компанії "Бест" перебили магістральний і резервний кабелі, що ведуть з Києва до Ірпеня. За повідомленнями ЗМІ, без інтернету тоді залишилася половина користувачів Київської області.