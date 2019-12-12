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12 грудня 2019, четвер, 19:38 246
Верховна Рада і партії 2019-12-12T19:54:16+02:00
Українські Новини
Паризьке комюніке підтвердило необхідність дотримання Мінських угод, – Льовочкін

Паризьке комюніке підтвердило необхідність дотримання Мінських угод, – Льовочкін

Павло Твердохліб
Сергій Льовочкін, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Мінські угоди, Особливий статус Донбасу
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін заявив, що його фракція підтримує продовження закону про особливий статус Донбасу. Також народний депутат підкреслив, що фракція ОПЗЖ переконана в необхідності дії цього закону на постійній основі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Ми задоволені тим, що Верховна Рада підтримала закон про особливий статус. Якби він не був прийнятий, то Україна, по суті, в односторонньому порядку вийшла б із Мінських угод - ключового елемента на шляху до миру на Донбасі", - сказав Льовочкін.

Він також повідомив, що "Опозиційна платформа - За життя" виступає за прийняття внесеного фракцією варіанту законопроекту про особливий статус Донбасу.

"Наш законопроект передбачає, що закон про особливий статус буде діяти постійно і стане основою для прийняття всіх наступних законопроектів, зокрема змін до Конституції і закону про амністію - всього пакету, який детально викладено в Мінських угодах і який повинен привести до миру", - підкреслив Льовочкін.

Народний депутат також зазначив, що текст паризького комюніке виключає можливість перегляду Мінських угод.

"У комюніке всі сторони підтвердили Мінські угоди і взяли на себе зобов'язання до наступної зустрічі втілювати їх в життя. До цієї зустрічі необхідно створити основу для обговорення (і це записано в комюніке) проведення виборів на Донбасі", - резюмував він.

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