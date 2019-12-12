ДАБІ видає дозволи на будівництво попри виявлені нею численні порушення, – ЗМІ

Корупція у будівельній сфері квітне – забудовники як носили, так і носять хабарі до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України. Коїться це через неспроможність Міністерства розвитку громад та території захистити права інвесторів, стверджується у статті інтернет-видання Bigmir.net.

"Коли держава роками неспроможна створити дієві механізми захисту прав інвесторів та встановити запобіжники корупційним чинникам у містобудівній діяльності, корупція стає єдиним шляхом для отримання омріяних квартир. Саме таким шляхом отримали надію на житло інвестори відомого київського довгобуду по вул. Сім’ї Кульженків, 22 у Оболонському районі м. Києва", – написало видання.

Воно нагадало історію цього будівництва, котра тягнеться аж х 2004 року, коли було запроектовано 3 житлових будинки 13-22 поверхів на 11 секцій.

"До 2009 року прийшли з пустим будмайданчиком та низкою кримінальних справ щодо розкрадання коштів. У 2010 році починається друга спроба освоєння ділянки. У цей період навіть починаються будівельні роботи ЖК Family Town. Але на рівні 11 поверхів каркаса першого будинку будівництво зупинилося – це було в 2011 році", – додають ЗМІ.

У 2016 році відбувається третя спроба добудови та реінкарнація цього будівництва у ЖК Tesla House. Але й цього разу не склалось. Наразі триває четверта спроба довести будівництво до логічного кінця – вже під назвою ЖК KyivSKY – 27-поверховий будинок комфорт-класу.

"Цікаво подивитись на взаємодію останнього забудовника з ДАБІ. Поділивши об’єкт на 2 частини та зробивши класичну спробу отримати документи без "неофіційного супроводження", отримують відмови. Де цілком обґрунтовано вказано на порушення норм щільності забудови, висотності, відсутність належної кількості паркомісць тощо. Загалом, виправляти потрібно як сам проект так й бізнес-план які по нормам просто не вписуються в розміри земельної ділянки, а це ще півроку–рік розрахунків та простою будмайданчика", – констатується у статті.

Але, зазначають ЗМІ, бізнес завжди шукає можливості, тим більш що це прикрито вирішенням питання ошуканих інвесторів.

"Тому відбувається друга спроба та торги за "вартість супроводження". Мабуть домовляються з ДАБІ про акцію "два за ціною одного", в рамках якої отримують 1 дозвіл на весь комплекс будинків. Не будемо заглиблюватись, яким чином поверховість проекту зросла майже в двічі з 14 до 27 поверхів та хто робив відповідні розрахунки можливості несучих конструкцій недобудови. Вочевидь, такий шлях вирішення питань, для забудовника виявився економічно обґрунтованим, ніж чекати поки Мінтериторій на чолі з Альоною Бабак напрацює "системні рішення", – пише видання.

Воно нагадує, що виконуючий обов'язки голови ДАБІ Олександр Строкач є людиною, яка "має безпосереднє відношення до попереднього керівника ДАБІ Олексія Кудрявцева".

"Мабуть спонукали посадовців ДАБІ зменшити апетити до прийнятних забудовником розмірів чутки щодо розробки нардепом Оленою Шуляк законопроекту про амністію недобудов. Адже в такому разі вигодонабувачами нових схем будуть вже не вони", – резюмується у матеріалі.