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12 грудня 2019, четвер, 17:56 162 Документ
Економіка 2019-12-12T18:03:53+02:00
Українські Новини
Посольства західноєвропейських країн закликають Оржеля та Геруса досягти компромісу з інвесторами щодо "зелени

Посольства західноєвропейських країн закликають Оржеля та Геруса досягти компромісу з інвесторами щодо "зелених" тарифів, – ЗМІ

Павло Твердохліб
Рубен Мадсен, Уле Хорпестад, Тобіас Тіберг, Електроенергія, Зелений тариф
"Зелена" енергетика (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

Посольства Данії, Норвегії та Швеції наголошують на необхідності досягнення на законодавчому рівні компромісу в питанні "зелених" тарифів заради збереження інвестиційнгої привабливості України і продовження розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Відповідний лист направлено на адресу міністра енергетики і навколишнього середовища Олексія Оржеля та голови комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальні послуги Андрія Геруса.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Лист підписали посол Данії в Україні Рубен Мадсен, посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.

"Ми рішуче закликаємо уряд України та Верховну Раду України якомога швидше знайти за результатами консультацій з інвесторами в ВДЕ та іншими зацікавленими особами підходяще і збалансоване рішення, засноване на запропонованих проектах і компроміси, і яке відновить довіру інвесторів", - йдеться у листі.

Посли скандинавських країн нагадали про великі інвестиції в українську галузь ВДЕ, проте відзначили, що подальший розвиток галузі стримується ініціативами щодо ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу.

"Завдяки відчутним зусиллям уряду України отримала понад 8 млрд доларів іноземних інвестицій в галузь відновлюваної енергетики. Однак від початку запуску нового енергоринку в червні, нам стало відомо про серйозні занепокоєння з боку скандинавських та інших міжнародних інвесторів у відновлювану енергетику в Україні (ВДЕ) щодо допущення "Гарантованим покупцем" (ДП) прострочення платежів, можливих зворотних змін законодавчої бази, яка регулює ВДЕ, і можливих обмежень компенсації витрат про зводітелей з ВДЕ. Така невизначеність негативно впливає на довіру інвесторів і банків до галузі відновлюваної енергетики України", - вказано у листі.

Посли Данії, Норвегії та Швеції наполягають на важливості подальшого розвитку галузі ВДЕ в Україні і вважають за необхідне прийняття компромісного законопроекту, який врахує інтереси держави та інвесторів.

"Як ми розуміємо, зараз у Верховній Раді України триває законодавчий процес з пошуку компромісу. Проекти використання поновлюваних джерел енергії важливі для економічного розвитку України, а також для скорочення викидів CO2. Відсутність угоди між українською владою та інвесторами в галузі відновлюваної енергетики може нашкодити не лише залученими інвесторам, а й репутації та здатності України залучати іноземні інвестиції", - йдеться у листі.

Нагадаємо, 6 грудня у Верховній Раді України зареєстрований законопроект №2543 про добровільну реструктуризацію "зелених" тарифів. Автор законопроекту народний депутат Людмила Буймистер (фракція "Слуга народу") стверджує, що прийняття законопроекту дозволить продовжити розвиток індустрії ВДЕ.

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