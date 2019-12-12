Нацрада буде вирішувати що є дезінформацією, за яку Бородянський хоче саджати журналістів у тюрму

Робоча група при Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ініціює закріплення дезінформації в переліку пов'язаних з агресією Росії заборон на поширення інформації та надання Нацраді з телебачення і радіомовлення права визначати критерії розуміння того, чи є поширена в медіа інформація дезінформацією.

Про це сказано в підготовленій робочою групою чернетці законопроєкту «Про медіа», яку було роздано депутатам і є в розпорядженні Українських Новин.

Дезінформація в переліку пунктів інформації, яка забороняється до розміщення у зв'язку з агресією Росії поряд із популяризацією або пропагандою органів влади і посадових осіб країни-агресора, недостовірними матеріалами щодо агресії та фільмами, один з учасників якого перебуває в переліку осіб, які загрожують нацбезпеці.

При цьому дезінформація визначається так - «неправдива або така, що вводить в оману, інформація, яка поширювалася навмисно або систематично з метою набуття економічної або іншої вигоди або яка заподіяла шкоду суспільним інтересам, зокрема громадському порядку, національній безпеці, територіальній цілісності, захисту навколишнього середовища, охороні громадського здоров'я».

Дезінформацією не є сатира або пародія, чітко ідентифікована новина або коментар від представника політичної партії, помилка журналіста, дифамація.

При цьому критерії щодо визначення інформації, яка підпадає під ці заборони, має визначати Нацрада з телебачення спільно з органом спільного регулювання (спеціальний орган із представників медіа).

Окремо в законопроєкті прописується, що висвітлення діяльності органів влади Росії та їх посадових осіб дозволяється виключно в повідомленнях про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної пресінформації, в матеріалах про протиправні дії російської влади, а також у наукових, освітніх і культурних матеріалах.

У законопроєкті не уточнюється, що таке «звичайна пресінформація».

Раніше міністр Володимир Бородянський провів презентацію своїх ініціатив з нового медійного закону. За словами міністра, очікується серйозне посилення політики щодо журналістів і ЗМІ. Аж до блокування сайтів, закриття каналів і кримінальної відповідальності за "маніпуляції".

Журналісти та представники медіа-спільноти розкритикували дані проекти.