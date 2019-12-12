Влада зобов'язана домовитися про транзит газу через територію України, – Льовочкін

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін вважає, що влада повинна укласти новий контракт з "Газпромом" на транзит російського газу в Європу по території України і домовиться про прямі постачання російських вуглеводнів в нашу країну.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Зараз головне питання: чи залишиться Україна транзитером газу, оскільки це дає величезні доходи українському бюджету і велику кількість робочих місць. Крім того, технічно транзит російського газу дозволяв утримувати тиск у газотранспортній системі і поставляти газ кінцевим споживачам, в першу чергу, на південному сході країни, які залежать від тиску в трубі з боку Російської Федерації (РФ)", - підкреслив народний депутат.

Він зазначив, що прямі закупівлі блакитного палива у РФ дозволять знизити комунальні тарифи і сприятимуть розвитку економіки. "Це рішення знаходиться в сфері компетенції виконавчої влади. Тому ми готові підтримувати дії президента Зеленського для того, щоб отримати новий контракт на транзит і прямі поставки російського палива. Це зменшить ціну газу в країні, зменшить "платіжку" для кожної людини за комунальні послуги, зменшить вартість газу для українських підприємств - отже, збільшить рентабельність, а це зарплати і робочі місця. На жаль, поки що ми не бачимо прогресу в цьому питанні, але в той же час сподіваємося на хороші новини вже найближчим часом", - резюмував Льовочкін.

Нагадаємо, 7 червня співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко та голова Політради партії Віктор Медведчук у Санкт-Петербурзі (Росія) провели переговори із головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером про прямі поставки в Україну російського газу, які дозволять на 25% знизити вартість газу.

Чинний контракт на транзит російського газу в Європу через територію України закінчується 31 грудня цього року.