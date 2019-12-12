підписатися на розсилку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 грудня 2019, четвер, 17:09 227
Верховна Рада і партії 2019-12-12T18:45:02+02:00
Українські Новини
Влада зобов'язана домовитися про транзит газу через територію України, – Льовочкін

Влада зобов'язана домовитися про транзит газу через територію України, – Льовочкін

Павло Твердохліб
Сергій Льовочкін, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Газпром, Росія, транзит газу
Сергій Льовочкін. Фото: zagittya.com.ua
Сергій Льовочкін. Фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін вважає, що влада повинна укласти новий контракт з "Газпромом" на транзит російського газу в Європу по території України і домовиться про прямі постачання російських вуглеводнів в нашу країну.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Зараз головне питання: чи залишиться Україна транзитером газу, оскільки це дає величезні доходи українському бюджету і велику кількість робочих місць. Крім того, технічно транзит російського газу дозволяв утримувати тиск у газотранспортній системі і поставляти газ кінцевим споживачам, в першу чергу, на південному сході країни, які залежать від тиску в трубі з боку Російської Федерації (РФ)", - підкреслив народний депутат.

Він зазначив, що прямі закупівлі блакитного палива у РФ дозволять знизити комунальні тарифи і сприятимуть розвитку економіки. "Це рішення знаходиться в сфері компетенції виконавчої влади. Тому ми готові підтримувати дії президента Зеленського для того, щоб отримати новий контракт на транзит і прямі поставки російського палива. Це зменшить ціну газу в країні, зменшить "платіжку" для кожної людини за комунальні послуги, зменшить вартість газу для українських підприємств - отже, збільшить рентабельність, а це зарплати і робочі місця. На жаль, поки що ми не бачимо прогресу в цьому питанні, але в той же час сподіваємося на хороші новини вже найближчим часом", - резюмував Льовочкін.

Нагадаємо, 7 червня співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко та голова Політради партії Віктор Медведчук у Санкт-Петербурзі (Росія) провели переговори із головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером про прямі поставки в Україну російського газу, які дозволять на 25% знизити вартість газу.

Чинний контракт на транзит російського газу в Європу через територію України закінчується 31 грудня цього року.

Більше новин про: Сергій Льовочкін Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ Газпром Росія транзит газу

Архів
Новини
Посольства західноєвропейських країн закликають Оржеля та Геруса досягти компромісу з інвесторами щодо "зелених" тарифів, – ЗМІ 17:56 Документ
НБУ вирішив удвічі збільшити ліміт інвестицій фізосіб за кордон 17:29
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Влада зобов'язана домовитися про транзит газу через територію України, – Льовочкін 17:09
більше новин
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
Посольства західноєвропейських країн закликають Оржеля та Геруса досягти компромісу з інвесторами щодо "зелених" тарифів, – ЗМІ 17:56 Документ
На Миколаївщині підсумували результати наданої фінансової допомоги на реалізацію підприємницьких ініціатив 14:45
Київрада вже рік не може забрати у Продивусів київську землю, за яку не платять оренду 16:01 Документ
ТПП не досягла жодного пункту, які визначені в Стратегії її розвитку до 20 року, - Якубін 11:55
більше новин
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Майже 70 тис. подолян отримують пільги на газ в грошовій формі 19:33 Прес-реліз
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok