Тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 500 кВт-год, потрібно встановити на економічно обґрунтованому рівні, - ЗМІ

Тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 500 кВт-год, необхідно підняти до економічно обґрунтованого рівня. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Багаті теж плачуть: з кого влада почнуть підвищення тарифів на електроенергію", передає Главком.

Видання нагадало, що тарифи на електроенергію для населення в Україні не міняли з 2017 року і на сьогоднішній день вони є найнижчими в Європі. Але через низьку вартість струму українці в кінцевому підсумку платять зі своєї кишені, розраховуючись за вироблену промисловістю продукцію - низька ціна е. е. для населення дотується за рахунок промвиробників.

"В Україні е/е для населення в два рази дешевше, ніж для бізнесу. Через це викривлення ціни на ринку (перехресне субсидування) промислові споживачі змушені закладати високі витрати на е/е у вартість своєї продукції. Отже, громадяни платять за "дешеву" електрику в більш високій ціні товарів і послуг", - повідомляється в матеріалі.

Тому зараз влада має намір почати вирішення проблеми перехресного субсидування, підвищенням тарифів для тих, хто споживає великі об'єми електроенергії.

"У Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища вважають, що необхідно підвищити ціну для тих, хто витрачає в місяць понад 500 кВт*год. Якщо влада узгодить цю ініціативу, тариф збільшиться з 1,68 грн до 2,88 грн/кВт*год. Але збільшення торкнеться тільки того об'єму, який перевищує 500 кВт*год. Перші 100 кВт*год, як і раніше, поки будуть коштувати 90 коп/кВт*год, а об'єм 100-499 кВт*год залишиться в тарифі 1,68 гривень/кВт*год. По суті, з'явиться третій тариф для преміального споживача", - повідомляє РБК.

За даними Міненерго, частка таких споживачів серед усіх домогосподарств становить 3,6%. При цьому вони споживають 17% всього обсягу е/е, яку використовує населення. За словами міністра енергетики Олексія Оржеля, в групу понад 500 кВт*год входять або дуже забезпечені люди, або ті, хто, маючи якісь виробництва, платить за електроенергію за тарифом для фізосіб, тим самим порушуючи закон.У той же час, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), більше половини українських сімей використовують в середньому в місяць до 125 кВт*год.

"У минулому році в цей обсяг е/е "вписалися" 52% сімей, що проживають в містах, і майже 55% домогосподарств у сільській місцевості. Іншими словами, до більшості громадян плани чиновників про підвищення тарифів на е/е поки не відносяться", - повідомляє РБК.

Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк заявив, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення і підприємців, і ціни на електроенергію для населення неминуче зростуть.

Керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук вважає, що скасування перехресного субсидування призведе до зниження цін на електроенергію для промисловості на 15-20%.