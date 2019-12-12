Київрада вже рік не може забрати у Продивусів київську землю, за яку не платять оренду

Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду м. Києва про нібито незаконність перевірки, на підставі якої було прийнято рішення Київської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки на березі Дніпра з Публічним акціонерним товариством (ПАТ) "Мостобуд". Рішення суду поки опубліковано у вигляді вступної та резолютивної частини.

"Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 16 вересня 2019 року скасувати та ухвалити постанову, якою в задоволенні позову ПАТ "Мостобуд" до Департаменту земельних ресурсів КМДА (Київської міської державної адміністрації) про визнання протиправними дій відмовити", - йдеться в рішенні апеляційної інстанції .

При цьому мова йде про рішення лише за одним з численних судових позовів, які заблокували виконання прийнятого ще 20 грудня 2019 року рішення Київради. Протягом року київська громада не може повернути собі раніше передану в оренду землю, на якій за даними засобів масової інформації та активістів незаконно промисловим способом видобувається пісок.

Київрада 20 грудня 2018 року прийняв рішення про розірвання укладеного в 2007 році з ПАТ "Мостобуд" договору оренди земельної ділянки по вул. Промисловій в Києві через численні порушення з боку орендаря.

Копія рішення сесії Київради було надано у відповідь на інформаційний запит Українських Новин.

У документі уточнюється, що ділянка передавалася в оренду для перенесення туди ділянки "Мостобуду" з території, що забудовується Подільсько-Воскресенським мостом. При цьому, замість будівництва бази "Мостобуд" передав ділянку в суборенду підприємству, яке веде не передбачену договором діяльність, а також систематично не сплачував орендну плату.

У пояснювальній записці до проекту рішення, яка знаходиться в розпорядженні Українських Новин, уточнюється, що замість 10 млн гривень орендної плати щорічно "Мостобуд" з 2013 року платив лише від 100 до 500 тис. гривень на рік, накопичивши таким чином заборгованість з орендної плати більше 70 млн гривень. При цьому, вони не стали будувати там виробничу площадку, а передали ділянку в суборенду приватному підприємству "Промбудсервіс 2005", яке нібито зайнялося незаконним видобутком піску. За даними авторів проекту, щодоби без дозволів і ліцензій видобувалося 10 тис. куб. метрів піску, завдаючи шкоди екології та створюючи загрозу опорам розташованого поблизу Південного моста.

Втім, "Мостобуд" не погодився з таким рішенням. І почав подавати до судів різних інстанцій позови про його скасування. Так, вже 6 лютого 2019 року приписом Господарського суду м. Києва рішення Київради було зупинено в забезпечення позову ПП "Промбудсервіс 2005" в рамках справи 910/1285/19, де це ПП спільно з "Мостобудом" вимагали визнати саме рішення незаконним.

При цьому, в самому рішенні вказується, що ПП "Промбудсервіс 2005" ще з 2015 року перебуває на цій території за договором суборенди, використовуючи територію "для складування і перевалки піску". Однак воно вважає себе постраждалим від рішення Київради, оскільки є пайовиком будівництва проммайданчика "Мостобуду" із внеском в розмірі 33 тис. гривень.

У травні 2019 року Госпсуд Києва прийняв до розгляду ще один позов "Мостобуду" в рамках справи 910/2045/19, і тут же зупинив його до закінчення розгляду по суті позову "Мостобуду" до Департаменту земельних ресурсів КМДА в Окружному адмінсуді Києва.

А в Окружному адмінсуді Києва в рамках справи 640/4413/19 "Мостобуд" оскаржував перевірку Департаменту земельних ресурсів КМДА, на підставі якого, нібито, було винесено рішення Київради. На їхню думку, Департамент земресурсів КГГГА повинен був обмежитися документальною перевіркою, а замість цього надіслав інспекцію на саму територію, яка й встановила відсутність будівництва та відвали піску. Що є не "перевіркою", а "обстеженням", тобто, на думку позивача, незаконними діями. Незважаючи на чітко зазначені відповідачем документи і рішення, суддя Мазур повністю погодився з аргументацією позивача. "Проведення обстеження земельної ділянки не передбачено", - йдеться в рішенні.

Яке й скасував апеляційний суд.

У той же час, за твердженням ЗМІ та активістів, незаконний видобуток піску на оспорюваній ділянці триває. Тут вже цього року били знімальні групи, невідомі охоронці в масках-балаклавах нападали на активістів, брали їх в заручники, а проти керівників "Мостобуду" навіть порушували кримінальні справи. У той же час, в серпні офіс компанії в центрі Києва був обстріляний з гранатомету.

ПАТ "Мостобуд" з'явилося в результаті приватизації державного тресту "Мостобуд". Головою Наглядової ради та значним акціонером ПАТ "Мостобуд", а за даними ряду ЗМІ - кінцевим бенефіціаром компанії, є колишній депутат-"регіонал" Володимир Продивус. Він же виступає від імені компанії, закликаючи до співпраці, на головній сторінці веб-сайту компанії.

А за даними системи YouControl, кінцевим бенефіціаром і власником 100% акцій ПП "Промбудсервіс 2005" вказується Вікторія Продивус, яка є дружиною рідного брата глави Наглядової ради "Мостобуду".