Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко вважає, що так звана боротьба з дезінформацією міністра культури Володимира Бородянського, який наполягає на кримінальній відповідальності співробітників засобів масової інформації та створенні державної структури для блокування "шкідливої" інформації, стала загрозою для свободи слова в Україні.

Про це Томіленко заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Слайди міністра культури Бородянського, який наполягає на кримінальній відповідальності медійників, створенні агентства з блокування "шкідливої" інформації та жорсткому регулюванні журналістської діяльності помічені й на високому міжнародному рівні. ООН застерігає Україну від обмежень свободи слова. Замість реальних зусиль щодо захисту свободи слова та безпеки журналістів, авторитетна міжнародна місія фіксує нові загрози свободі слова в Україні.

Це треба вміти так організувати "боротьбу із дезінформацією", щоб навіть украй обережні та коректні дипломати робили публічне застереження щодо захисту демократії", - написав голова НСЖУ.