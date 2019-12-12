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  • Сергій Томіленко: "Боротьба з дезінформацією" міністра Бородянського стала загрозою свободі слова
12 грудня 2019, четвер, 15:30 14 Думка
ЗМІ 2019-12-12T15:37:53+02:00
Українські Новини
Сергій Томіленко: "Боротьба з дезінформацією" міністра Бородянського стала загрозою свободі слова

Сергій Томіленко: "Боротьба з дезінформацією" міністра Бородянського стала загрозою свободі слова

Яков Сташинский
Сергій Томіленко, НСЖУ, Володимир Бородянський, Мінкультури України, Свобода слова
Сергій Томіленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Сергій Томіленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко вважає, що так звана боротьба з дезінформацією міністра культури Володимира Бородянського, який наполягає на кримінальній відповідальності співробітників засобів масової інформації та створенні державної структури для блокування "шкідливої" інформації, стала загрозою для свободи слова в Україні.

Про це Томіленко заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Слайди міністра культури Бородянського, який наполягає на кримінальній відповідальності медійників, створенні агентства з блокування "шкідливої" інформації та жорсткому регулюванні журналістської діяльності помічені й на високому міжнародному рівні. ООН застерігає Україну від обмежень свободи слова. Замість реальних зусиль щодо захисту свободи слова та безпеки журналістів, авторитетна міжнародна місія фіксує нові загрози свободі слова в Україні.

Це треба вміти так організувати "боротьбу із дезінформацією", щоб навіть украй обережні та коректні дипломати робили публічне застереження щодо захисту демократії", - написав голова НСЖУ.

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