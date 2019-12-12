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12 грудня 2019, четвер, 13:47 184
Судова влада 2019-12-12T15:00:03+02:00
Українські Новини
Новим керівником НАЗК стане "грантоїд" Пресняков, – Воля

Новим керівником НАЗК стане "грантоїд" Пресняков, – Воля

Павло Твердохліб
Володимир Воля, НАЗК, Іван Пресняков
Володимир Воля. Фото: Facebook
Володимир Воля. Фото: Facebook

Політолог Володимир Воля заявив, що новим керівником Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) стане антикорупційний активіст Іван Пресняков.

Про це повідомив політолог на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Став відомий новий шеф нацагентства із запобігання корупції. Джерела стверджують, що з 8 кандидатів буде "призначений" саме Пресняков – експерт американської державної грантової програми. Раніше працював у "Центрі протидії корупції", - написав Воля.

При цьому він висловив сумнів, що в разі перемоги Пресняков зможе бути незалежним на новій посаді, оскільки раніше працював в антикорупційних структурах, які фінансуються за рахунок західних грантів.

"Мова йде про представника категорії споживачів іноземних грантів. В даному випадку – американського державного проекту USAID. У мене є сумнів, що Пресняков буде незалежним від впливу тих, хто давав йому роботу та заробіток", - підкреслив Воля.

Сам Іван Пресняков на своїй сторінці у соцмережі Facebook зазначив, що раніше працював у Верховній Раді України. Згідно даних системи "Посіпаки", Пресняков був помічником народного депутата 7-8 скликань, а нині – Головного військового прокурора України Віктора Чумака.

Нагадаємо, раніше Воля заявив, що директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник "просуває" на посаду керівника НАЗК двох своїх підлеглих - керівника управління внутрішнього контролю НАБУ Романа Осипчука та заступника керівника управління внутрішнього контролю НАБУ Миколу Юпатіна. Обидва кандидати стали фіналістами конкурсу.

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