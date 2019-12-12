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  • Проблему "зеленого" тарифу треба вирішити на базі взаємовигідного компромісу, - Паращій
12 грудня 2019, четвер, 13:15 385
Економіка 2019-12-12T14:30:02+02:00
Українські Новини
Проблему "зеленого" тарифу треба вирішити на базі взаємовигідного компромісу, - Паращій

Проблему "зеленого" тарифу треба вирішити на базі взаємовигідного компромісу, - Паращій

Ірина Дорофейчук
Зелений тариф, Concorde Capital, Олександр Паращій, Тарифи на електроенергію, Електроенергія

Влада має знайти компромісне рішення з бізнесом в питанні "зеленого тарифу" для вирішення проблем розвитку альтернативної енергетики, ретроспективне зниження "зеленого" тарифу погіршить інвестклімат в Україні. Про це заявив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій, інформує портал obozrevatel.com.

"Якщо будуть ретроспективно переглядати тарифи, то очевидно, що це може негативно вплинути на інвестиційну привабливість України", - сказав Паращій.

На його думку, ефективне вирішення проблеми "зеленого" тарифу повинно бути віднайдене в результаті переговорів з інвесторами, що профінансували проєкти в відновлюваній енергетиці, і розраховували на стабільність умов роботи, які їм гарантувала держава.

"Якщо говорити про ті проєкти, які вже запустилися, там, де вже гроші інвестовані, там, де є всі дозволи, всі тарифи, то, звичайно, там потрібно сідати за стіл переговорів і якусь спільну позицію виробляти. Я думаю, що компроміс завжди можна знайти. Якщо навіть знизити певні ставки, то можна домовлятися про довший термін дії спеціальних тарифів і т.д", - сказав Паращій.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), яким передбачається добровільне зниження "зеленого" тарифу. За словами одного зі співавторів законопроєкту, народної депутатки Людмили Буймістер, він є компромісним і більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію на запропонованих умовах. Основні тези законопроєкту - добровільне зниження "зеленого" тарифу та пролонгація терміну його дії.

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