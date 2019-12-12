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  • У Мурманській області горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов"
12 грудня 2019, четвер, 12:09 26
Світ 2019-12-12T12:16:55+02:00
Українські Новини
У Мурманській області горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов"

У Мурманській області горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов"

Олег Мащенко
Адмірал Кузнєцов, Авіаносець, Збройні сили Росії, Військово-морський флот Россії, пожежа

На півночі Росії горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов". Про те, що на борту авіаносного крейсера почалася пожежа повідомило місцеве агентстсво "Інтерфакс". В результаті інциденту постраждали шість осіб, один з них у важкому стані, повідомило інформоване джерело.

Президент Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ (ОСК) Олексій Рахманов раніше сказав, що серед цивільних фахівців ніхто не постраждав.

"Триває боротьба за живучість корабля. Постраждалих з числа цивільних працівників 35-го судноремонтного заводу немає", - заявив він.
За непідтвердженими даними ще одна людина вважається зниклою без вісті.
На даний час площа загоряння сягнула 600 квадратних метрів. За попередніми даними, причиною загоряння міг стати людський чинник під час проведення зварювальних робіт. Ремонт крейсера проводиться в Мурманської області.
Це вже не перша пожежа, яку пережив російський авіаносний крейсер. Десять років тому черезз коротке замикання електропроводки "Адмірал Кузнєцов" вже горів, перебуваючи на навчаннях у Середземному морі. Тоді від отруєння чадним газом загинув один з матросів.
На цей раз, за ​​попередніми даними, НП на борту авіаносця сталася під час робіт в першому енергоотсеке на другій палубі.

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