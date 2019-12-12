Законопроект 2543 дасть змогу знизити "зелений" тариф і поліпшити інвестиційний клімат, - депутат

Прийняття законопроекту "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543) дозволить знизити "зелений" тариф і створить стійкі правила роботи на ринку.

Про це написала народний депутат України Вікторія Гриб у блозі на сайті "Кореспондент".

"Чи знаєте Ви, чого інвестори бояться в Україні більше війни? Правильна відповідь – нестійкі правила "гри" на ринку і безпросвітна корупція. Президент Зеленський це розуміє, тому захист інвестицій позначив чи не базовим пріоритетом", - написала Гриб.

Вона зазначила, що підготовлений депутатами комітету з питань економічного розвитку законопроект №2543 дозволить вирішити проблеми у сфері альтернативної енергетики та буде сприяти поліпшенню інвестиційного клімату в Україні. А також наголосила, що законопроект готувався в тісному діалозі з інвесторами, що розвивають "зелену" енергетику в нашій країні, і його підтримує більшість учасників ринку.

"Проект закону №2543 вирішує відразу кілька проблем: знижує зелений тариф і покращує інвестиційний клімат. Важливо і те, що законопроект погоджено з більшістю учасників ринку. Це відмінний приклад того, як потрібно готувати законопроекти до розгляду в парламенті. Ніякого турборежиму! Виключно скрупульозне опрацювання, ретельний аналіз, узгодження з громадськістю та бізнес-середовищем", - написала Гриб.

Нагадаємо, проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проект дозволить державі виконати зобов'язання перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження виплат за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.