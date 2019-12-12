підписатися на розсилку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Законопроект 2543 дасть змогу знизити "зелений" тариф і поліпшити інвестиційний клімат, - депутат
12 грудня 2019, четвер, 11:52 373
Економіка 2019-12-12T12:30:02+02:00
Українські Новини
Законопроект 2543 дасть змогу знизити "зелений" тариф і поліпшити інвестиційний клімат, - депутат

Законопроект 2543 дасть змогу знизити "зелений" тариф і поліпшити інвестиційний клімат, - депутат

Надежда Комендантова
Зелений тариф, Законопроект

Прийняття законопроекту "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543) дозволить знизити "зелений" тариф і створить стійкі правила роботи на ринку.

Про це написала народний депутат України Вікторія Гриб у блозі на сайті "Кореспондент".

"Чи знаєте Ви, чого інвестори бояться в Україні більше війни? Правильна відповідь – нестійкі правила "гри" на ринку і безпросвітна корупція. Президент Зеленський це розуміє, тому захист інвестицій позначив чи не базовим пріоритетом", - написала Гриб.

Вона зазначила, що підготовлений депутатами комітету з питань економічного розвитку законопроект №2543 дозволить вирішити проблеми у сфері альтернативної енергетики та буде сприяти поліпшенню інвестиційного клімату в Україні. А також наголосила, що законопроект готувався в тісному діалозі з інвесторами, що розвивають "зелену" енергетику в нашій країні, і його підтримує більшість учасників ринку.

"Проект закону №2543 вирішує відразу кілька проблем: знижує зелений тариф і покращує інвестиційний клімат. Важливо і те, що законопроект погоджено з більшістю учасників ринку. Це відмінний приклад того, як потрібно готувати законопроекти до розгляду в парламенті. Ніякого турборежиму! Виключно скрупульозне опрацювання, ретельний аналіз, узгодження з громадськістю та бізнес-середовищем", - написала Гриб.

Нагадаємо, проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проект дозволить державі виконати зобов'язання перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження виплат за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.

Більше новин про: Зелений тариф Законопроект

Архів
Новини
Російська журналістка. Скріншот tvzvezda
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського 12:42
Студенти і школярі мерзнуть: проблеми з опаленням залишаються в трьох областях 12:37
У Мурманській області горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов" 12:09
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
ТПП не досягла жодного пункту, які визначені в Стратегії її розвитку до 20 року, - Якубін 11:55
більше новин
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
На Миколаївщині підсумували результати наданої фінансової допомоги на реалізацію підприємницьких ініціатив 14:45
Портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу 09:31 Фото
На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрито навчально-практичний центр 11:33 Прес-реліз
Умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з операторами галузі, - депутат 16:56
більше новин
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
ДБР відкрило справу проти Порошенка за підозрою у державній зраді на користь Росії 16:36
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13% 13:38
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok