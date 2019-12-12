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Українські Новини
17.12.19 11:00 Круглий стіл: "Безпечна Київщина: міф чи реальність?"

17.12.19 11:00 Круглий стіл: "Безпечна Київщина: міф чи реальність?"

Алина Заика

17 грудня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Безпечна Київщина: міф чи реальність?"

Організатор: дискусійний клуб "Об’єднана Київщина".

У ході проведення круглого столу буде обговорено складну ситуацію на дорогах області в контексті нещодавніх резонансних автопригод, зокрема, за участі уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби; смертельної аварії у місті Буча, де загинули пасажири маршрутного таксі після зіткнення з елітним автомобілем Porche; регулярних смертельних ДТП із фурами біля складів мережі супермаркетів "АТБ" на Житомирській трасі у Макарівському районі.

Учасники: депутати Верховної Ради, представники Київської ОДА та Київської облради, співробітники Нацполіції та патрульної поліції Київської області, експерти, політологи, активісти та журналісти.

Акредитація журналістів до 10:00 17.12.19 (067) 320 77 00 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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