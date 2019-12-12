Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський

Прискорений темп прийняття змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» та ігнорування позицій професійних спільнот і органів правосуддя стали одними з чинників негативного висновку Венеціанської комісії щодо судової реформи.

Про це Українським Новинам повідомив член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський.

"У висновку Венеціанської комісії оцінено не лише зміст закону, але і процес його прийняття. Делегація Венеціанської комісії не дізналася про виняткові обставини, які могли б виправдати такий швидкий законодавчий процес – це важлива теза. Більше того, європейські експерти акцентували, що реформа судової влади має обговорюватися усіма зацікавленими сторонами, а їхні зауваження - прийматися до уваги, а не лише формально направлятися поштою до парламенту", - сказав Гречківський.

У документі Делегація Венеціанської комісії зазначила прямо, що Верховний Суд, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія або Адвокатура констатували, що з ними не консультувались під час підготовки проекту Закону №193, а коментарі, які вони зробили за власною ініціативою, під час парламентських процедур детально не обговорювалися.

Більше того, Венеціанська комісія також вказала на те, що хаотична зміна законодавства про судоустрій не сприяє довірі суспільства до суду.

"Якщо багато хто постійно говорить про низький показник довіри до судової системи, і постійно вимагає нових і нових системних законопроектів, то у Венеціанської комісії інша думка. Читайте: Довіра до судової влади може зростати лише в рамках стабільної системи. Хоча судові реформи в Україні вважаються необхідними для підвищення довіри громадськості до органів судової системи, стійка інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для довіри суспільства до судової влади як незалежної та неупередженої інституції", -констатував Павло Гречківський.

Член ВРП послався на позицію європейських експертів про те, що не тільки внесення змін до закону не було виправданим, але і темп прийняття цих змін мав бути більш виваженим. Відтак, європейці назвали «неминучими» прогалини і невідповідності, якщо законопроект підготовлено у режимі масованої швидкої подачі до парламенту.

"У висновку Венеціанської комісії міститься чіткий месадж про те, що вона вітає подальші кроки на виправлення згаданих недоліків та ризиків шляхом внесення нових законопроектів", - сказав Гречківський.

Як відомо, законопроект №1008 викликав великий резонанс серед міжнародних партнерів, які активно закликали допрацювати та обговорити законопроект. Посли ЄС і Канади розкритикували цей проект, а Генеральний секретар Ради Європи закликала привести його до відповідності європейським стандартам незалежності судів.

Листом від 4 жовтня 2019 року голова Комітету з моніторингу Парламентської асамблеї Ради Європи звернувся з запитом для отримання висновку Венеціанської комісії щодо законопроекту №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", прийнятому Верховною Радою 16 жовтня 2019 року як Закон № 193.