Збірна України з хокею не дограла матч проти Білорусі через травми всіх воротарів

Надзвичайно нестандартна і неприємна пригода сталася в матчі хокейного "Турніру шести націй", який в ці дні проходить в столиці Угорщини Будапешті. Національна збірна України не змогла завершити гру проти команди Білорусі. Причиною тому стали травми, які в ході поєдинку отримали обидва воротарі нашої команди.

Фото:jegkorongblog.hu

Поєдинок 1 ігрового дня турніру Euro Ice Hockey Challenge між нашою дружиною і збірної Білорусі був перерваний за рахунку 1:4 на 43-й хвилині (42:53) у зв'язку з травмами обох українських воротарів. Спочатку вибув з ладу Олег Петров, а потім - Богдан Дьяченко.

Фото: ФХУ

Федерація хокею України на своїй сторінці в Facebook повідомила, що зараз ведеться екстрена робота по відправці до Угорщини нових голкіперів. Їх імена обіцяють назвати пізніше.

Відзначимо, що згідно з календарем, вже в четвер 12-го грудня збірна України мала зіграти з командою Південної Кореї, але, цілком можливо, цей матч відбудеться на день пізніше.

Фото: ФХУ