Карл Більдт, який захистив Порошенка від переслідувань за держзраду в інтересах Росії, виявився представником російського нафтобізнесу

Карл Більдт, який захистив Порошенка від переслідувань за держзраду в інтересах Росії, виявився представником

Колишній прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, який розкритикував відкриття чергової кримінальної справи проти колишнього Президента України Петра Порошенка, є представником російського нафтового бізнесу, а саме LetterOne Group, співзасновник якої бізнесмен Михайло Фрідман.

10 грудня у своєму мікроблозі Twitter Більдт написав: "Україна у своїх найгірших рисах. Янукович посадив Тимошенко за сфабрикованою справою, а тепер Зеленський, схоже, хоче повторити його кроки. Ганьба".

Нагадаємо, 14 травня 2015 року іноземне інтернет-видання Radio Sweden повідомило, що Карл Більдт був найнятий в якості радника російської нафтової компанії, посилаючись на заяву власника компанії Михайла Фрідман виданню Reuters.

"Призначення Більдта є частиною зусиль компанії щодо створення команди консультантів світового рівня, що сприяють нашому мисленню і зростанню міжнародного бізнесу", - сказав мільярдер, голова російської "Альфа-групи" Фрідман.

Сам Більдт підтримує введення економічних санкцій проти Росії та в березні в інтерв'ю американській телекомпанії REFL заявив, що (Президент Російської Федерації Володимир) Путін "чекає, щоб використовувати слабкості або в Україні, або на Заході".

Також Карл Більдт був членом ради директорів шведської фірми Lundin Oil, яку міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch пов'язує зі зловживаннями у Судані в 1990-х роках, коли місцеві жителі змушені були залишити свою землю, щоб "розчистити дорогу для іноземних нафтових операцій".

Перш ніж піти у відставку з посади міністра закордонних справ Швеції в 2014 році, Більдт неодноразово звинувачував Росію в розпалюванні конфлікту на сході України.

Більдт звинуватив Росію в "ведення пропагандистської війни" під час збройного конфлікту на Донбасі, а 13 травня 2015 року Президент України Петро Порошенко оголосив про призначення колишнього шведського дипломата до складу консультативної ради для проведення реформ і посилення всесвітньої підтримки України.

Більдт є одним з найзапекліших західних чиновників, які публічно наполягали на введенні санкцій проти російських чиновників, бізнесменів і компаній у відповідь на втручання РФ у внутрішні справи України, включаючи анексію Криму в березні 2014 року.

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальну справу за фактом можливого вчинення державної зради 5-м Президентом України Петром Порошенком при підписанні Мінських угод у 2015 році.

Розслідування ініціювали після звернення юриста і колишнього заступника глави Адміністрації Президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявил, що завдяки Мінськими угодами вдалося зупинити агресію Російської Федерації.