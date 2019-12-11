"Укргазбанк" - єдиний успішний приклад співпраці між держбанком і міжнародною фінорганізацією, - Хелемський

Відповідно до Стратегії розвитку державних банків, затвердженої Кабміном України в лютому 2018 року, передбачено, що держава буде знижувати свою частку в банківському секторі за рахунок входження міжнародних фінансових організацій в капітал держбанків і залучення стратегічних інвесторів. У листопаді 2019 року Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить у групу Світового банку затвердила угоду про позику на 30 млн євро для "Укргазбанку" з можливою конвертацією його в 20% акцій фінустанови. Передбачається, що Міжнародна фінансова корпорація стане міноритарним акціонером "Укргазбанку" протягом кількох найближчих місяців.

"Укргазбанк" – єдиний успішний приклад співпраці між державним банком і міжнародною фінансовою організацією. Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив директор департаменту структурованого торговельного фінансування "Укргазбанку" Геннадій Хелемський.

"Напевно, ми єдиний успішний приклад співпраці між державним банком і міжнародною фінансовою організацією. Є меморандум між Міністерством фінансів, IFC та "Укргазбанком", підписаний в 2017 р., згідно з яким IFC має стати інвестором "Укргазбанку" після процесу комерціалізації та виконання певних зобов'язань. Перед тим, як приймати рішення, вони зробили глибокий аналіз банку, адаптували нашу роботу під міжнародні стандарти. Потужна підтримка була як на організаційному, так і на технічному рівні.

Сьогодні ми плідно співпрацюємо з IFC з кількома продуктами. У тому числі – ми беремо участь у програмі фінансування GTFP [Глобальна програма торгового фінансування]. Стартово була виділена сума в $20 мільйонів, потім її збільшили до $70 мільйонів. Ми фінансуємо імпортні та експортні операції українських компаній, виключно з реального сектора. Спочатку ми пропонували підтримку строком до року, пізніше - збільшили до 3 років, на сьогоднішній день ми можемо розглядати, в певних випадках, і більш тривалий період. Це вагомий інструмент допомоги українському бізнесу. У нашому банку ми також активно використовуємо подібну програму від ЄБРР. Ми підключилися до неї в липні 2019 і вже в листопаді ліміт був збільшений вдвічі.

Торгове фінансування не єдина кооперація, яка у нас є з IFC на даний момент. Вони допомагають нам технічно в "зеленому" фінансуванні, у малому та середньому бізнесі", – заявив Хелемський.

Нагадаємо, в кінці 2017 року Мінфін України, "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали меморандум про залучення інвестицій IFC та надання консалтингових послуг для розвитку "Укргазбанку" та підвищення його інвестиційної привабливості. 94,94% акцій "Укргазбанку" належать державі. Чистий прибуток "Укргазбанку" за 10 місяців 2019 року становив 576,3 млн грн.