Від реструктуризації "зеленого" тарифу "Гарантований покупець" заощадить до 2,5 млрд гривень на рік, - ЗМІ

Реструктуризація "зеленого" тарифу за законопроектом "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) дозволить "Гарантованому покупцю" заощаджувати до 2,5 млрд грн на рік. Про це йдеться у зверненні Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) до народних депутатів України, пише "РБК-Україна".

У зверненні зазначається, що Європейсько-українське енергетичне агентство підтримує запропонований депутатами комітету з питань економічного розвитку законопроект №2543, що передбачає добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу.

"Запропонована схема реструктуризації "зеленого" тарифу (ЗТ) має добровільний характер, тобто до ВДЕ електростанцій, які вирішили залишитися на старій схемі підтримки, не застосовуються жодні санкції. Цей принцип узгоджується з численними публічними заявами президента України та прем'єр-міністра України протягом останніх місяців про те, що ретроспективних змін до законодавства не буде, і будь-яке рішення слід шукати в діалозі з інвесторами", - говориться в зверненні.

Також в ЄУЕА звертають увагу, що параметри реструктуризації "зеленого" тарифу (% зменшення ЗТ, строк тривалості договору купівлі-продажу електроенергії після реструктуризації, запропоновані покращення регуляторних норм) загалом відповідають пропозиціям, висловленим раніше членами Агентства у зверненнях до представників влади. На їх думку, це збільшує ймовірність того, що значна частина учасників ринку приєднається до цієї схеми реструктуризації.

За розрахунками ЄУЕА, щорічна економія ДП "Гарантований покупець" за такої схеми реструктуризації може сягнути 2,5 млрд грн на рік.

"Виходячи з наших оцінок, щорічна економія ДП "Гарантований покупець" в результаті реструктуризації ЗТ, запропонованого згідно із Законопроектом №2543, може досягти до 2.5 млрд. грн на рік", - повідомляється в зверненні.

Нагадаємо, проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній раді 6 грудня 2019 року. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата України Людмили Буймістер, він є компромісним і більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію на запропонованих умовах.

Раніше президент України Володимир Зеленський на українсько-литовському економічному форумі 27 листопада заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.